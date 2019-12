Galaxy S11 : une nouvelle station de recharge sans fil confirme la charge rapide de 25W

Mise à jour du 24/12/2019

La FCC vient de certifier une nouvelle batterie externe avec station de charge sans fil signée Samsung. D’une capacité de 10 000 mAh, elle offrira une puissance de 25 W pour la recharge filaire via deux ports USB-C et de 15W pour la charge par induction. L’accessoire pourrait être lancée au même moment que le Galaxy S11 qui pour rappel est annoncé avec une recharge rapide de 25W, comme le confirmait un document de certification il y a quelques semaines.

Le Galaxy S11 vient d’obtenir une nouvelle certification en Chine. Le document confirme une compatibilité 5G, ce qui n’est pas une surprise sachant que toutes les variantes de l’année prochaine sont annoncées en version 5G. La nouvelle information qui se dégage est la puissance de charge qui sera de 25W.

Lentement mais surement le puzzle Galaxy S11 se met en place. Les premiers flagships Samsung de 2020 ne seront pas qu’une simple mise à jour des modèles actuels de ligne. Le constructeur a déjà teasé des améliorations importantes pour la partie photo et un écran ultra-réactif de 120 Hz comme le confirme le leaker Ice Universe dans une publication datant du 20 novembre. C’est encore lui qui vient de dégainer le document de certification d’un modèle référencé sous le nom de code SM-G9860. Ce dernier a été certifié récemment par l’organisme chinois 3C qui confirme deux caractéristiques importantes du smartphone.

Sans surprise, le modèle sera compatible 5G puisque toutes les variantes du Galaxy 11 de 2020 le seront. D’après Evan Blass, Samsung proposera au total 5 versions dont trois de base : les Galaxy S11e, S11 et S11+ dont les tailles respectives sont de 6,4, 6,7 et 6,9 pouces. Les deux premiers seront proposés en version 4G et 5G alors que le Galaxy S11+ serait disponible en version unique avec la 5G. Au stade actuel, il est difficile de savoir à quelle version exactement correspond le modèle SM-G9860.

Celui-ci sera compatible avec une recharge rapide de 25W, contre 15W actuellement pour les Galaxy S10e, S10 et S10+. Seul le Galaxy S10 5G propose une puissance de charge de 25W. Tout porte à croire que cette puissance sera standardisée sur les modèles de 2020. Cela représente une amélioration non négligeable de 10W, mais Samsung pourrait mieux faire sachant que le Galaxy Note 10+ a une recharge rapide de 45W et que des challengers chinois comme le Realme X2 Pro proposent 50 W de puissance de charge. C’est sans compter l’arrivée du Super Charge Turbo à 100W de Xiaomi qui promet une recharge complète en 17 minutes pour une batterie de 4000 mAh.

Source : IceUniverse