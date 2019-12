Galaxy S11 : Samsung aurait décidé de l’appeler Galaxy S20, selon deux leakers

Le remplaçant du Galaxy S10 pourrait ne pas s’appeler Galaxy S11, mais Galaxy S20. Plusieurs experts chinois de l’indiscrétion en téléphonie mobile ont affirmé que la nomenclature des noms des smartphones haut de gamme changerait, à l’image des modifications réalisées dans les noms des Galaxy A en début d’année 2019.

Choisir un nom pour un premier smartphone n’est jamais très simple. Car cela implique de définir une nomenclature pour une gamme qui s’étend aussi bien en largeur (entrée de gamme, milieu de gamme et haut de gamme), en profondeur (déclinaisons diverses en partant du même modèle) et dans le temps, avec les successeurs de chaque version. Certains se sont pris les pieds dans le tapis, comme Motorola avec le Moto G « 2e génération ». Son successeur s’appelle Moto G3. C’est plus simple.

Même Apple, pourtant expert du marketing produit, a eu quelques moments de faiblesse, avec l’iPhone 3G (premier modèle 3G de l’iPhone). Comment appeler le suivant ? iPhone 3GS ! Cela ne veut rien dire. Cela n’a même pas la même signification. Heureusement, Apple a eu la bonne idée de nommer le suivant iPhone 4. Il n’y a pas plus simple. Une simplicité qui autorise une certaine liberté d’expression (iPhone 5C, iPhone Xs Max, iPhone 11 Pro Max) et n’exclut pas quelques moutons noirs (iPhone SE).

Samsung n’a pas toujours fait dans la simplicité. Surtout avant l’arrivée des Galaxy A et des Galaxy J. Puis cela s’est simplifié. Aujourd’hui, le chiffre des Galaxy A correspond à la gamme du téléphone. Début 2019, Samsung a décidé de passer une dizaine, car la gamme A allait grossir considérablement. Ainsi le Galaxy A50 succède au Galaxy A5 (2018). Il a été remplacé il y a quelques jours par le Galaxy A51.

Changement de nomenclature en haut de gamme

Les Galaxy S et les Galaxy Note ne s’appuient pas sur la même nomenclature. Chaque année, leur chiffre augmente de façon incrémentale jusqu’au Galaxy S10 et au Galaxy Note 10. Pour 2020, Samsung profiterait de l’occasion pour changer cela. Selon deux leakers chinois, notamment Ice Universe, dont les indiscrétions sont souvent justes, le successeur du Galaxy S10 pourrait s’appeler Galaxy S20, et non Galaxy S11 comme les rumeurs le suggéraient précédemment.

Cela pourrait vouloir dire que les autres smartphones haut de gamme attendus l’année prochaine seraient également concernés : Galaxy S20+, Galaxy S20e, Galaxy Note 20, etc. Notez que le chiffre de cette génération de Galaxy S et Note s’alignerait ainsi sur le celui de l’année calendaire : 2020. Voilà qui serait bien pratique. Reste évidemment à savoir si Samsung choisira de nommer son flagship de 2021 Galaxy S21 ou Galaxy S30. Les deux hypothèses sont évoquées dans tous les médias internationaux.

Au-delà de son nom, et même si cela participe à la mémorisation de la marque chez les consommateurs, c’est surtout la technologie intégrée qui sera importante. Selon les rumeurs, le Galaxy S11/S20 sera équipé d’un Snapdragon 865 ou d’un Exynos 990, un écran Super AMOLED avec un trou pour la webcam, ou encore d’un appareil photo avec plusieurs capteurs, dont le modèle principal serait un ISOCELL 108 mégapixels, et différents objectifs, dont un téléobjectif avec zoom optique 5x.