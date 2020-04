Galaxy Note 20 : Samsung miserait sur une batterie de 4000 mAh, comme le Galaxy S20

Le Galaxy Note 20 serait alimenté par une batterie de 4000 mAh, révèle une fuite. Sans surprise, Samsung aurait décidé de miser sur un accumulateur similaire à celui du Galaxy S20 standard. De plus, le constructeur aurait revu la taille des batteries à la hausse par rapport aux Galaxy Note 10 sortis l’an dernier. On fait le point sur les dernières informations disponibles.

D’après les informations obtenues par nos confrères de Galaxy Club, Samsung équiperait le Galaxy Note 20 standard d’une batterie de 4000 mAh. On notera que le média a souvent vu juste par le passé. Ces dernières années, Galaxy Club a plusieurs fois révélé la taille des batteries intégrées dans les flagships de Samsung plusieurs mois avant le lancement officiel.

Une plus grosse batterie que le Galaxy Note 10

Fidèle à ses habitudes, Samsung revoit à la hausse la taille des batteries de ses smartphones d’année en année. L’an dernier, le constructeur avait intégré une batterie de 3500 mAh au sein du Galaxy Note 10 standard. La version plus haut de gamme, le Galaxy Note 10+, profitait par contre d’un accumulateur de 4300 mAh. On peut évidement s’attendre à ce que le Galaxy Note 20+ dispose donc d’une batterie de 4500 ou même 5000 mAh, comme le Galaxy S20 Ultra. Nous en saurons plus dans les mois à venir lors d’une prochaine fuite.

Comme on pouvait s’y attendre, les Note 20 partageront plusieurs points communs avec les Galaxy S20. En plus d’une batterie de taille similaire, on s’attend à retrouver un bloc photo rectangulaire du même acabit, avec notamment le retour du capteur photo de 108 mégapixels (sur la variante Plus). Côté design, Samsung miserait à nouveau sur un écran troué 120 Hz avec des bords incurvés.

Aux dernières nouvelles, Samsung présentera les Galaxy Note 20 en même temps que le Galaxy Fold 2 dans le courant du mois d’août 2020. Malgré la crise du coronavirus, la firme maintient son calendrier de lancement. On vous en dit plus dès que possible sur les Galaxy Note 20 et Note 20+.

Source : Galaxy Club