Galaxy Note 20+ : 16 Go de RAM et batterie 5000 mAh, comme le S20 Ultra

Le Galaxy Note 20+ serait alimenté par une batterie de 5000 mAh et équipé de 16 Go de RAM, révèle une fuite. Comme prévu, Samsung reprend presque à la lettre la recette de son Galaxy S20 Ultra. Néanmoins, le Note 20+ se distinguerait grâce à un nouveau lecteur d'empreintes digitales.

Il y a quelques jours, Ross Young, un analyste spécialisé de l’industrie, a révélé plusieurs points clefs de la fiche technique des Galaxy Note 20. D’après ses informations, Samsung va intégrer un écran OLED LPTO 120 Hz sur ses Galaxy Note 20. Cette technologie d’écran devrait permettre au fabricant de réduire la consommation d’énergie de la dalle et d’améliorer l’autonomie. Malheureusement, cet écran LPTO 120 Hz serait réservé au Note 20+. De son côté, le Note 20 standard devrait se contenter d’une dalle OLED de 60 Hz.

Un lecteur d'empreintes digitales 17 fois plus grand que celui des Galaxy S20

Lors d’une interview accordée à la chaîne YouTube Greggles TV, Ross Young a poursuivi sur sa lancée. Selon lui, Samsung va équiper les Galaxy Note 20 d’un lecteur d'empreintes digitales amélioré, le 3D Sonic Max. Conçu par Qualcomm, ce capteur est 17 fois plus grand que le scanner ultrasonique des Galaxy S20. Plus rapide, fiable et pratique, il est même capable de scanner deux empreintes en simultané pour une sécurité renforcée.

Dans la foulée, Ross Young a évoqué plus en détails la fiche technique du Galaxy Note 20+, le modèle plus haut de gamme. Le smartphone serait alimenté par une batterie de 5000 mAh, comme le Galaxy S20 Ultra. L’an dernier, le Galaxy Note 10+ devait se contenter d’un accumulateur de 4300 mAh. C’est donc une belle évolution par rapport à la précédente génération. De son côté, le Note 20 standard serait équipé d’une batterie avoisinant les 4000 mAh. Pour accompagner le SoC de son Note 20+, Samsung miserait sur 16 Go de RAM, comme pour le Galaxy S20 Ultra. Sans surprise, le Note 20+ s’annonce donc très proche du dernier flagship de la marque.

L’analyste affirme que Samsung présentera les Galaxy Note 20 en même temps que le Galaxy Fold 2 dès le début du mois d’août 2020. Les smartphones débarqueraient ensuite sur le marché quelques semaines plus tard, fin août ou début septembre. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.