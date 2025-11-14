Plus besoin d’un PC pour désinstaller une mise à jour système problématique : cette nouveauté des Google Play Services va vous simplifier la vie

Désinstaller une mise à jour système problématique des Google Play Services n’est pas chose aisée. C’est pourquoi la firme de Mountain View déploie une option beaucoup plus simple à utiliser : voici laquelle.

Les mises à jour système des Google Play Services sont indispensables. Elles permettent à la firme de Mountain View d’introduire des nouveautés, notamment en matière de sécurité. Rien qu’en septembre dernier, la dernière version déployée par le géant de la tech apportait un changement crucial à l’une des fonctionnalités clés du système d’exploitation dans le but d’augmenter drastiquement la sécurité des smartphones Android.

Leur importance implique qu’elles affectent de nombreux services essentiels de nos appareils. Et si jamais l’une d’entre elles engendrait un dysfonctionnement involontaire mais grave ? L’unique solution pour éviter de réinitialiser son smartphone est de la désinstaller.

Le problème ? Ce n’est pas si évident. Si Google propose le Google Play System Update Rollback, son outil de restauration, celui-ci nécessite de connecter son téléphone à un ordinateur via l’Android Debug Bridge (ADB). C’est pourquoi Google lance une nouvelle option de désinstallation disponible directement depuis nos smartphones.

Désinstaller facilement une mise à jour du système Google Play Services directement depuis votre smartphone est enfin possible

Nos confrères d’Android Authority ont découvert dans la liste des services système de Google Play Services une nouvelle entrée, baptisée Mainline services. Appuyer dessus vous permet d’accéder à sa page sur le Play Store. Si une mise à jour système est en attente, vous y verrez deux boutons : celui de gauche, Redémarrer – puisqu’après avoir téléchargé l’une de ces mises à jour votre smartphone doit redémarrer pour finaliser l’installation – et celui de droite, Supprimer les mises à jour.

Après redémarrage, ne demeurera que le bouton Supprimer les mises à jour et c’est celui-ci qui mérite ici notre attention : appuyer dessus ouvre une boîte de dialogue destinée à vous avertir des conséquences potentielles d’une désinstallation. Elle vous permet également de vous rétracter. Supprimer une mise à jour implique qu’elle réapparaisse comme disponible à l’installation.

Apparemment en cours de déploiement, cette fonctionnalité n’est certes pas celle que vous utiliserez le plus – il est même probable que vous n’ayez jamais à y recourir –, mais elle n’est pas inutile pour autant. Si un jour vous en avez besoin, vous saurez qu’elle existe et où elle se trouve, et vous n’aurez plus à brancher votre smartphone à votre ordinateur via l’outil de restauration de Google.