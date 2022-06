Samsung Galaxy, iPhone, Xiaomi : jusqu’à 100€ de remise chez Bouygues Telecom

Pour les soldes d’été, Bouygues Telecom frappe fort et vous propose des remises allant jusqu’à 100€ sur une large sélection de smartphones. Du Galaxy S22 à l’iPhone 13 en passant par le Xiaomi 11T, retrouvez notre sélection des meilleures offres ci-dessous.

Le Galaxy S22 à prix mini

Les soldes d’été continuent et pour l’occasion, Bouygues Telecom a décidé de vous proposer plusieurs smartphones à prix cassé jusqu’au 10 juillet. Pendant quelques jours seulement, vous pouvez par exemple profiter du Samsung Galaxy S22 avec une remise immédiate exceptionnelle de -100€ !

Pour profiter de cette remise, vous devez simplement souscrire un forfait Sensation 90Go (ou tout autre forfait Bouygues Telecom plus haut de gamme) avec une période d’engagement de 24 mois.

Sorti en mars dernier, le Samsung Galaxy S22 a fait beaucoup parler de lui depuis. Il est, en effet, considéré par beaucoup comme un sérieux concurrent à l’iPhone 13 et propose de nombreuses prestations de qualité. On apprécie notamment son design élégant, son écran bien calibré, son autonomie en jeu, ses photos de jours riches en détails et la qualité incroyable de son zoom hybride 20x.

Sur sa fiche technique, on trouve notamment :

La compatibilité 5G/4G+

Un écran 6,1 pouces

Un capteur arrière principal de 50Mpx

Une batterie de 3700 mAh

Pour en savoir plus sur le smartphone, rendez-vous sur notre test complet du Samsung Galaxy S22.

Jusqu’à -70€ sur les iPhone 13 et 11 reconditionné

Jusqu’au 10 juillet prochain, vous pouvez aussi profiter de l’iPhone 13 avec une remise immédiate de -70€ chez Bouygues Telecom en souscrivant un forfait Sensation 90Go (ou +) avec un engagement de 24 mois.

L’iPhone 13 à prix mini

Avec l’iPhone 13, vous profitez de ce qu’Apple fait de mieux en ce moment. Son design est inspiré de l’iPhone 4 et a su plaire à de nombreuses personnes, notamment grâce au verre minéral à l’arrière. La colorimétrie de l’écran est très précise et sa puce Bionic A15 est très puissante. Vous pouvez tout faire tourner, ou presque, avec votre iPhone 13. Son autonomie est améliorée et son capteur photo très lumineux. Notons qu’il est compatible 5G et qu’il propose un écran de 6,1 pouces.

Pour en savoir plus sur le smartphone, rendez-vous sur notre test complet de l’iPhone 13.

Pendant ces soldes Bouygues Telecom, vous pouvez aussi profiter d’une remise immédiate de -50€ sur l’iPhone 11 reconditionné.

Voir l’iPhone 11 reconditionné à prix mini

Véritable classique dans le secteur des smartphones, l’iPhone 11 est encore aujourd’hui un smartphone de qualité. Il propose notamment un écran LCD 6,1” Liquid REtina avec une puce Bionic A13, 6Go de RAM, un capteur arrière unique de 12Mpx et une batterie de 2942 mAh.

Attention, Bouygues Telecom vous le propose reconditionné. Cela signifie qu’il a déjà été utilisé auparavant, mais que Bouygues Télécom les a testés, nettoyés, réinitialisés et si besoin, réparés via leurs partenaires experts. Il est 100% fonctionnel et possède une garantie commerciale de 1 an.

-50€ de remise immédiate sur le Xiaomi 11T

Enfin, parmi toutes les offres proposées par Bouygues Telecom jusqu’au 10 juillet prochain (inclus), on a également sélectionné le Xiaomi 11T. L’opérateur propose une réduction immédiate de -50€ sur le smartphone.

Voir le Xiaomi 11T à prix mini

Très performant, surtout dans sa gamme de prix, le Xiaomi 11T présente 3 avantages de taille : son appareil photo impressionnant, sa recharge ultra rapide et son écran riche en détails. Le Xiaomi 11T propose en effet un capteur arrière principal de 108Mpx qui délivre des clichés exceptionnels, équilibrés et plein de détails.

Son chargeur turbo 67W lui permet de se charger à 100% en seulement 36 minutes. Enfin, il est doté d’un écran de 6,7 pouces Amoled avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Le smartphone est ainsi idéal pour tous ceux qui aiment utiliser à fond leur téléphone et jouer à des jeux vidéo ou regarder du streaming.

Attention, pour profiter de toutes ces offres, rappelons qu’il faut vous rendre chez Bouygues Telecom avant le 10 juillet prochain (inclus) et souscrire un forfait Sensation avec un minimum de 90Go. Précisons également que cet article présente une sélection des meilleures offres selon notre Rédaction. En vous rendant dès maintenant chez Bouygues Telecom, vous pouvez découvrir une large variété d’autres smartphones à prix mini !

Voir toutes les offres pour les soldes Bouygues Telecom

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.