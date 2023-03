Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont à prix imbattable pour les adhérents Fnac

Au cours d'une offre à durée très limitée, les clients titulaires de la carte Fnac peuvent obtenir les écouteurs Samsung Galaxy Buds 2 Pro au prix de revient de 99,99 euros, avec 30 euros offerts sur leur compte fidélité.

Jusqu'au lundi 27 mars 2023 à 10 heures précises, les adhérents Fnac peuvent bénéficier d'une offre très avantageuse sur l'achat des Galaxy Buds 2 Pro. Grâce à leur carte de fidélité, les clients de l'enseigne française ont droit à 30 euros offerts sur leur cagnotte s'ils se procurent les écouteurs de la marque Samsung.

De leur côté, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro proposés dans un coloris blanc sont vendus à 149,99 euros au lieu de 169,99 euros ; soit 20 euros de remise au cours de l'étape du panier. De plus, les écouteurs du constructeur coréen sont éligibles à une offre de remboursement de 50 euros (voir conditions). En prenant en compte l'ODR de Samsung et les 30 euros offerts par la Fnac, les écouteurs Galaxy Buds 2 Pro sont au prix de revient de 69,99 euros.

Pour rappel, les Galaxy Buds 2 Pro sont les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung. Ils disposent de deux haut-parleurs et de trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve également la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute.