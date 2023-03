Pour votre appartement ou pour votre maison, offrez-vous ce lot de 2 lampes Philips Hue Go White & Color Ambiance à prix réduit sur le site Rue du Commerce. Actuellement, les 2 lampes connectées bénéficient de plus de 30% de réduction.

Les objets connectés de la gamme Philips Hue sont mis en avant pour ce bon plan en provenance du site Rue du Commerce. En ce moment, le site e-commerce français propose un lot de 2 lampes Philips Hue Go White & Color Ambiance en promotion.

Affiché en temps normal à 149,99 euros, le lot en question voit son prix baisser à 99,99 euros ; ce qui fait une jolie réduction de 40 euros. Pour information, des frais de port à hauteur de 3,99 euros (minimum) sont appliqués dans le cas d'une livraison en point relais.

Compatible avec Amazon Alexa, Homekit et Google Assistant, la lampe White & Color Ambiance Hue Go de Philips fonctionne avec ou sans le pont Hue. Contrôlable via la technologie sans fil Bluetooth, l'objet connecté est alimenté par une batterie qui lui permet d'être autonome pendant une durée de 2,5 heures d'éclairage intelligent et brillant, ou une durée de 18 heures avec l'effet de lumière Bougie chaleureuse. Enfin, la lampe portable donne la possibilité de transformer votre maison grâce à plus de 16 millions de couleurs, et de créer instantanément l'ambiance adaptée à chaque événement.