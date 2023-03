AliExpress casse le prix des aspirateurs robot Xiaomi et Midea pour son anniversaire !

Les bonnes affaires continuent de se multiplier pour l'anniversaire d'AliExpress. Aujourd'hui, on vous présente 2 modèles d'aspirateurs robot à prix mini !

C'est encore l'anniversaire d'AliExpress pendant quelques jours. Jusqu'au 27 mars prochain à 8h59, l'enseigne propose de nombreux bons plans et chaque jour, on vous présente les meilleures offres du moment !

Aujourd'hui, on a trouvé un aspirateur robot Midea S8+ disponible pour seulement 267,99€ au lieu de 369,99€ habituellement. Pour profiter de ce prix mini, vous devez utiliser le code AEFR55.

Très performant, le Midea S8+ vous offre un logement propre pendant 60 jours en toute liberté. Il dispose en effet d'une boîte à poussière de 2,5l qui peut collecter les poils d'animaux et la poussière chez vous pendant 60 jours sans que vous n'ayez rien à faire. Doté d'une batterie de 5200mAh, l'aspirateur peut de plus faire des sessions de nettoyage de 150 à 180 minutes. Il peut ainsi nettoyer jusqu'à 200m2 en une seule fois.

Capable d'aspirer, mais aussi de nettoyer les sols, il dispose d'une serpillière qui peut vibrer jusqu'à 500 fois par minute. Il peut ainsi nettoyer toutes les taches sur votre sol, même les plus tenaces ou collantes. Aussi, il peut aspirer toutes les poussières grâce à sa puissance d'aspiration de 4000Pa. Enfin, il est équipé d'un système de navigation laser LDS de haute précision avec la reconnaissance 3D.

Un aspirateur Xiaomi Mi 2 MJST1S à prix mini

Pendant l'anniversaire d'AliExpress, vous pouvez également profiter de l'aspirateur robot Xiaomi Mijia Vacuum Mop 2 pour seulement 185,86€ au lieu de 215,86€ grâce au code promo AEFR30.

2 en 1, cet aspirateur peut également aspirer vos poussières et nettoyer vos sols pendant que vous vaquez à vos occupations. Il peut faire vibrer sa serpillière jusqu'à 10 000 fois par minute et propose la reconnaissance laser des obstacles avec une aspiration de 2800Pa et le contrôle intelligent via WiFi. Sa serpillière est conçue en tissu à 99,9% antibactérien pour une propreté optimale et il peut se diriger dans votre logement même dans l'obscurité.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.