Samsung dit adieu aux Galaxy Note, Sony dévoile les futurs hits de la PS5, le récap’

Google pourrait proposer une mise à jour ponctuelle Android 12.1 avant la sortie d’Android 13, Samsung a définitivement enterré la gamme des Galaxy Note, le PlayStation Showcase 2021 a levé le voile sur de nombreux jeux PS5, c’est le récap’ du jour.

Google travaillerait sur Android 12.1, une mise à jour surprise

Alors que nous nous attendions à ce que Google planche sur Android 13 après la sortie d’Android 12 cet automne, le géant américain aurait décidé d’introduire une mise à jour ponctuelle Android 12.1 à mi-cycle. En effet, les découvertes de nos confrères de XDA Developers suggèrent que le niveau 32 de l'API correspond en fait à Android 12 “sc-v2”, et non à Android 13 “T”. On ne sait pas pour l’instant quelles nouveautés apportera Android 12.1, ni s’il s’agira d’une version réservée aux smartphones Pixel du fabricant. On peut juste imaginer qu’elle arrivera bien avant Android 13, qui sortira, elle, à l’automne prochain.

Samsung tire un trait sur la gamme des Galaxy Note

Pour la première fois depuis 2011, Samsung n'a pas lancé de Galaxy Note cette année et ce choix semble se confirmer pour 2022. En effet, comme le rapporte le leaker Ice Universe, le géant de Séoul n’a pas renouvelé la marque Galaxy Note auprès des autorités compétentes. Il n'y a donc aucune chance qu'un nouveau Note soit commercialisé dans le courant de l'année prochaine. L'échec commercial des Galaxy Note 20 lancés en 2020 a probablement contribué à la décision de Samsung. Les marques des Galaxy S et des Galaxy Z ont quant à elles été renouvelées dès le mois d'août.

Le PlayStation Showcase lève le voile sur les futurs jeux PS5

À l’occasion de son Playstation Showcase ce jeudi 9 septembre, Sony a dévoilé de nombreux jeux PS5 plus ou moins attendus. C'est Jim Ryan qui faisait office de maître de conférence au cours de cette soirée très spéciale et riche en surprises. Voici la liste des titres présentés à cette occasion :

