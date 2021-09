Android 12.1 : une nouvelle mise à jour inattendue avant la sortie d’Android 13 ?

Google aurait décidé de chambouler son cycle habituel de mises à jour. Selon les informations de nos confrères de XDA Developers, Google travaillerait sur une mise à jour ponctuelle Android 12.1, qui sortirait avant Android 13 l’année prochaine.

Google vient de déployer la cinquième et dernière version bêta d’Android 12, qui est considérée comme une “release candidate”, ce qui augure le déploiement imminent de la version finale. Alors que nous nous attendions à ce que Google planche sur Android 13 après la sortie d’Android 12 cet automne, le géant américain aurait décidé d’introduire une mise à jour ponctuelle Android 12.1 à mi-cycle.

Ce ne serait pas la première fois que cela arrive dans son histoire, puisque cette pratique était plutôt courante à l’époque des premières versions, mais Google n’a pas sorti de mises à jour ponctuelles pour son système d'exploitation depuis Android Oreo 8.1, il y a maintenant quatre ans.

À lire également : Le Galaxy S21 aura droit à Android 12 d’ici la fin 2021

Android 13 ne sera pas la prochaine version du système d’exploitation après Android 12

Avec la sortie imminente d’Android 12, Google a conseillé aux développeurs de mettre à jour leurs applications avec son API de niveau 31, qui correspond à la nouvelle mise à jour. Chaque nouveau niveau de l’API correspond à une nouvelle mise à jour de Google, on retrouvait par exemple l’API de niveau 30 pour Android 11, et de niveau 23 pour Android 10.

XDA Developers rapporte avoir repéré une API de niveau 32, qui aurait logiquement été destinée à Android 13, qui porte le nom de code Tiramisu. Cependant, les découvertes de XDA Developers suggèrent que le niveau 32 de l'API correspond en fait à Android 12 “sc-v2”, et non à Android 13 “T”. Dans ce cas, “sc” est une abréviation pour le nom interne du dessert Android 12 “Snow Cone”, et “v2” implique que Snow Cone recevra la “version 2”.

Pour l’instant, on ne sait pas quelles nouveautés apporteront Android 12.1, ni s’il s’agira d’une version réservée aux smartphones Pixel du fabricant. On ne sait pas non plus si Google prévoit de déployer Android 12.1 en 2021 ou plus tard en 2022. Cependant, elle arrivera bien avant Android 13, qui sortira, elle, à l’automne prochain.

Source : XDA