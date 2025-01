Samsung dévoile ses Galaxy S25 : Vous n’utiliserez plus jamais votre smartphone de la même manière

Samsung commence 2025 en force avec ses Galaxy S25. Cette nouvelle série, menée par l’impressionnant Galaxy S25 Ultra, se positionne comme un véritable partenaire intelligent. Elle propose des innovations marquantes dont Galaxy AI qui change la façon dont on interagit avec son smartphone. Le tout avec des offres irrésistibles.

Samsung frappe fort en ce début d’année 2025 avec le lancement tant attendu de sa nouvelle série Galaxy S25. Et pour l’occasion, plusieurs offres sont proposées pour des prix mini. Vous pouvez ainsi acheter :

Le Galaxy S25 Ultra 512Go à 1 371,99€ au lieu de 1 591,99€ (1 221,99€ pour les étudiants) grâce à 120€ de remise , 100€ de bonus rachat et 150€ de bonus rachat étudiant (offre en magasin sous présentation de la carte étudiante)

à 1 371,99€ au lieu de 1 591,99€ (1 221,99€ pour les étudiants) grâce à , 100€ de bonus rachat et 150€ de bonus rachat étudiant (offre en magasin sous présentation de la carte étudiante) Le Galaxy S25+ 512Go à 1 071,99€ au lieu de 1 291,99€ (971,99€ pour les étudiants) grâce à 120€ de remise , 100€ de bonus rachat et 100€ de bonus rachat étudiant (offre en magasin sous présentation de la carte étudiante)

à 1 071,99€ au lieu de 1 291,99€ (971,99€ pour les étudiants) grâce à , 100€ de bonus rachat et 100€ de bonus rachat étudiant (offre en magasin sous présentation de la carte étudiante) Le Galaxy S25 256Go à 801,99€ au lieu de 961,99€ (701,99€ pour les étudiants) grâce à 60€ de remise, 100€ de bonus rachat et 100€ de bonus rachat étudiant (offre en magasin sous présentation de la carte étudiante)

Cette gamme repousse les limites de l’innovation, avec des performances spectaculaires et un design d’exception. Mais c’est surtout le Galaxy S25 Ultra qui se démarque, s’imposant comme le smartphone phare de l’année.

Galaxy S25 Ultra : Un photophone intelligent

Le Galaxy S25 Ultra est le modèle qui s’adresse à ceux qui veulent un smartphone complet, capable de tout faire avec excellence. C’est un outil polyvalent pensé pour les utilisateurs exigeants, qu’ils soient créatifs, technophiles ou simplement en quête d’un appareil fiable et durable. Parmi ses avantages, on note par exemple :

Un accès plus intuitif à l’intelligence artificielle

Les meilleurs capteurs photos jamais embarqués sur un Galaxy

Un design élégant et robuste

Avec le Galaxy S25 Ultra, l’intelligence artificielle est à la portée de tous. Galaxy AI agit comme un véritable assistant avec lequel vous pouvez communiquer à la voix naturellement. Demandez-lui ce que vous voulez, il fait le lien entre les différentes applications et exécute la requête.

Votre partenaire intelligent vous propose également des actions pertinentes.

Par exemple, en fonction du moment de la journée, Now brief vous pousse un recap personnalisé de ce que vous avez l’habitude de consulter sur plusieurs app en un seul endroit.

Côté photo, le Galaxy S25 Ultra est équipé de 5 capteurs, dont un principal de 200 Mpx. Il offre une netteté impressionnante, même en zoomant fortement sur vos clichés. L’ultra grand-angle de 50 Mpx est idéal pour capturer des paysages ou des photos de groupe. Avec le Zoom x100, même les objets éloignés deviennent accessibles. Le moteur ProVisual améliore les couleurs et la clarté des photos et vidéos, tandis que la gomme audio élimine les bruits parasites des vidéos.

Le Galaxy S25 Ultra est conçu pour durer. Son cadre en titane et son verre Corning® Gorilla® Armor 2 le protègent des rayures et des chutes accidentelles. Certifié IP68, il résiste à l’eau et à la poussière pour vous accompagner dans vos aventures même les plus folles. Il allie donc robustesse et style avec ses bords fins et son S Pen intégré. Et sous le capot, il embarque le processeur Snapdragon® 8 Elite conçu pour Galaxy. Il est ainsi optimisé pour des tâches lourdes comme le gaming avec ray tracing. Associé à un stockage pouvant aller jusqu’à 1 To, c’est un appareil rapide, même avec plusieurs applications ouvertes.

Et les Galaxy S25 et S25+ ?

Si le Galaxy S25 Ultra attire tous les regards, cela n’enlève rien aux versions S25 et S25+ qui sont également dotées de Galaxy AI, votre partenaire intelligent. Le Galaxy S25, disponible avec des options de stockage allant de 128 Go à 512 Go, propose un design compact, robuste et élégant qui le rend agréable à utiliser, tandis que ses capteurs photo délivrent des clichés nets et colorés, même en conditions de lumière moyenne.

Le Galaxy S25+ monte en gamme avec des options de stockage commençant à 256 Go et une batterie plus endurante, idéale pour ceux qui passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Avec son magnifique écran de 6,7’’, il offre une expérience de visionnage de vos films et séries immersive.

Des offres exclusives pour la série Galaxy S25

Samsung et Boulanger proposent également des promotions attractives, disponibles jusqu’au 6 février 2025 :

Stockage supérieur au prix de la version inférieure – Profitez d’un modèle 512Go au prix d’un 256Go ou d’un 256Go au prix d’un 128Go Bonus de reprise pour tous – Pour tout achat d’un Galaxy S25, bénéficiez de 100€ de bonus rachat, peu importe le modèle choisi Offre spéciale étudiants – 150€ de bonus rachat supplémentaire sur le Galaxy S25 Ultra ou100€ de bonus rachat supplémentaire sur les Galaxy S25 et S25+ (offre en magasin sous présentation de la carte étudiante) Financement en 20x sans frais – Samsung propose un financement en 20 mensualités sans frais, valable sur toute la série Galaxy S25

Avec la série Galaxy S25, Samsung met la barre très haut en 2025. Après avoir ouvert la nouvelle aire de l’IA sur mobile avec les Galaxy S24, les Galaxy S25 vont encore plus loin en devenant votre partenaire intelligent boosté par l’IA.

Les offres, allant du stockage supérieur sans surcoût au financement en 20x sans frais, rendent cette gamme plus accessible que jamais. Que vous soyez étudiant, photographe amateur ou simple utilisateur à la recherche de performance, il y a forcément un Galaxy S25 fait pour vous. Profitez-en jusqu’au 6 février 2025 chez Boulanger !

