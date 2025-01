Galaxy S25 et S25 Ultra : leurs prix sont en forte baisse chez Samsung, mais pas pour longtemps !

Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont disponibles à la précommande et commenceront à être livrés dès le 3 février 2025. Bien que leurs prix n'augmentent pas par rapport à la série S24, Samsung propose en ce moment de belles remises qui permettent de les acheter beaucoup moins cher.

Le 22 janvier, Samsung officialisait ses trois smartphones phares de 2025. Les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra sont disponibles à la précommande. Ceux qui les acheter peuvent donc déjà les précommander maintenant, avec les premières expéditions prévues pour le 3 février 2025.

Si vous avez l'un de ces smartphones dans votre collimateur, c'est le meilleur moment de les acheter. Ils seront en effet beaucoup plus chers à partir du 7 février 2025. En effet, pendant une durée limitée, Samsung propose des réductions de plusieurs centaines d'euros sur les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra, avec des bonus bienvenus pour tout couronner. On vous donne tous les détails.

Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra : grosses réductions au lancement, mais il va falloir faire vite

Tout d'abord, la marque coréenne propose l'habituelle offre intitulée “deux fois plus de stockage pour le même prix”. Disponible sur le site officiel et chez tous les revendeurs partenaires, elle vous permet d'acheter la capacité de stockage supérieure au même prix que celle inférieure.

Concrètement, le Galaxy S25 de 256 Go est au même prix que celui de 128 Go, par exemple. Ce schéma est valable pour tous les autres modèles, dans toutes les capacités de stockage. Samsung propose ainsi une réduction allant jusqu'à 240 € selon le modèle choisi. Et ce n'est pas tout.

Vous pouvez également profiter de 5% de réduction avec le code promo NEWGALAXY. En outre, Samsung propose 10% de réduction supplémentaire. Il vous suffit pour cela d'installer l'application Samsung Shop depuis l'App Store ou le Play Store. Ensuite, cliquez sur les liens ci-dessous pour effectuer vos achats directement depuis l'application. La réduction s'applique automatiquement au panier.

Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez également profiter de 100 € de bonus reprise au panier si vous échangez un ancien smartphone Galaxy. Le bonus s'ajoute à la valeur de reprise du smartphone. Si Samsung l'estime à 300 € par exemple, il vous le rachète à 400 €. Montant qui sera déduit automatiquement du prix de votre achat au panier.

L'autre bonne nouvelle, c'est que vous pouvez même échanger un smartphone cassé qui ne s'allume plus. La marque vous accordera quand même les 100 € de bonus rachat.

Pour résumer, voici les offres disponibles pour le lancement des Galaxy S25 Series :

Deux fois plus de stockage pour le même prix (jusqu'à 240 € de réduction de base)

5% de réduction avec le code promo NEWGALAXY

10% de réduction supplémentaire en cliquant sur les liens ci-dessus après avoir installé l'application Samsung Shop

100 € de bonus reprise pour l'échange d'un ancien Samsung Galaxy

30% de réduction sur l’assurance Samsung Care+

30% de réduction sur les montres Galaxy Watch (6 Classic, 7 non personnalisées et Ultra)

30% de réduction sur les écouteurs Galaxy Buds (tous modèles, tous coloris)

50% de remise immédiate au panier sur une sélection d'accessoires

Toutes ces offres sont valables durant la période de précommande des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Après le 6 février 2025 (inclus) il sera donc trop tard, voire avant cette date s'il y a un épuisement de stock.

Quelles sont les nouveautés des Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra ?

Esthétiquement, il n'y a pas d'évolution majeure si ce n'est un léger amincissement qui leur fait perdre quelques grammes sur la balance. De quoi améliorer la prise en main. Sous le capot, la nouveauté majeure sur les S25 et S25+ est le retour à une puce Snapdragon et en l'occurrence le Snapdragon 8 Elite qui est le plus puissant des SoC actuels de Qualcomm pour les smartphones.

Le processeur est épaulé par une mémoire vive de 12 Go et une capacité de stockage allant jusqu'à 512 Go. Samsung fait donc l'impasse sur l'Exynos 2500, sachant que ces puces maison ont une moins bonne réputation auprès du public. Les deux modèles bénéficient donc du même traitement que le Galaxy S25 Ultra. Vous pouvez consulter notre dossier sur les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra pour en savoir plus sur les trois smartphones.