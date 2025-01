Galaxy S25 Ultra : des offres de précommande qui valent le coup

Samsung révolutionne les smartphones avec sa gamme Galaxy S25. Focus sur le modèle Ultra, ses innovations spectaculaires et les offres irrésistibles qui accompagnent son lancement.

Avec l’arrivée de la gamme Galaxy S25, Samsung confirme une fois encore son savoir-faire en matière de smartphones premium. Les trois modèles de cette série – Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra – incarnent chacun une vision distincte de la technologie, tout en partageant une philosophie commune : offrir une expérience mobile résolument moderne et performante. Parmi ces modèles, le Galaxy S25 Ultra se démarque par son approche d’avant-garde et ses innovations captivantes.

Galaxy S25 Ultra : entre innovation et performances

Conçu pour les passionnés de photographie, le S25 Ultra impressionne avec son capteur principal de 200 Mpx, accompagné d’objectifs variés qui offrent un zoom optique jusqu’à x10. Chaque photo capture des détails incroyablement précis, même dans des conditions de faible luminosité. Son écran de 6,9 pouces, à la fois lumineux et fluide, garantit une expérience visuelle immersive. Avec seulement 8,2 mm d’épaisseur et un cadre en titane robuste, le S25 Ultra combine élégance et durabilité tout en restant agréable à manipuler.

Sous le capot, le processeur Snapdragon 8 Elite et ses 12 Go de RAM garantissent des performances de haut niveau. Que ce soit pour des tâches multitâches complexes ou des applications gourmandes, cet appareil ne recule devant rien. Sa batterie de 5000 mAh prolonge l’expérience tout au long de la journée, tandis que le S Pen intégré permet une gestion intuitive et créative des contenus.

Une nouveauté majeure réside dans la Galaxy AI, une intelligence artificielle qui s’adapte à vos besoins et propose des solutions en fonction du contexte. Avec des récapitulatifs personnalisés et une prise en compte en temps réel de vos activités, elle enrichit chaque instant passé sur le smartphone.

Des offres de précommande à ne pas rater !

Pour accompagner le lancement du Galaxy S25 Ultra, Samsung propose des offres attractives pour les consommateurs qui souhaitent se le procurer en avant-première. Voici les promotions en cours :

Stockage doublé sans surcoût – Profitez de deux fois plus de stockage pour le même prix sur tous les modèles précommandés entre le 22 janvier et le 6 février 2025. 100€ de remise garantie pour la reprise d’un smartphone Galaxy – Bénéficiez d’une remise immédiate de 100€ pour la reprise d’un ancien smartphone Galaxy quel que soit son état, valable pendant toute la période de précommande. 10 % de remise via l’application Samsung – En utilisant l’application Samsung pour passer commande, une remise immédiate de 10 % est appliquée à votre panier. Doublement des points Samsung Rewards – Accumulez deux fois plus de points sur vos achats, à utiliser ultérieurement pour des accessoires ou des services. 30 % de réduction sur Samsung Care+ – Souscrivez au service d’assurance Samsung Care+ avec une remise de 30 %, valable jusqu’au 19 mars 2025. 30 % de remise sur les Galaxy Watch et Buds – Réalisez des économies sur les accessoires connectés pour accompagner votre Galaxy S25 Ultra. 50 % de remise sur les accessoires – Complétez votre expérience avec des coques, chargeurs ou autres accessoires à moitié prix.

Samsung a frappé fort avec cette nouvelle gamme Galaxy S25, et plus particulièrement avec le S25 Ultra qui repousse les limites du possible. Que vous soyez un amateur de belles photos, un adepte de productivité ou simplement à la recherche d’un smartphone fiable et puissant, ce modèle semble avoir tout pour plaire. Et avec des offres de précommande aussi avantageuses, difficile de ne pas se laisser tenter par l’expérience Galaxy.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.