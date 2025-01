Les Redmi Note 14 Pro et Note 14 Pro+ sont à prix réduit sur le site officiel de Xiaomi grâce au cumul de plusieurs offres. On vous dit comment en profiter.

Lancés il y a quelques jours seulement, les nouveaux smartphones de la série Redmi Note 14 font l'objet d'une multitude d'offres sur le site de Xiaomi. Des réductions immédiates, des bonus de reprises différés, ainsi qu'une réduction spéciale de 20% pour les étudiants (Unidays). Et comme si cela ne suffisait pas, Xiaomi vous offre également des cadeaux en bonus.

Les offres sur le Redmi Note 14 Pro+ 5G

On commence par le Redmi Note 14 Pro+ 5G. Le smartphone fait d'abord l'objet d'une réduction systématique de 50 € au panier pour les anciens clients jusqu'au 31 janvier 2025. Vous pouvez voir les coupons à cette adresse après vous être connecté sur votre compte.

Xiaomi propose en plus un bonus de reprise de 70 €. Notez que ce bonus est différé et qu'il ne s'applique donc pas systématiquement au panier. Le Redmi Note 14 Pro+ 5G vous reviendra ainsi à 353 € au lieu de 473 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage (dont 70 € de bonus payés ultérieurement).

Et comme si cela ne suffisait pas, Xiaomi vous offre également les Redmi Buds 6 d'une valeur de 50 €. Le cadeau s'ajoure automatiquement au panier. Votre achat vous donne également droit à 20 points de fidélités (20 MI Points) qui équivalent exceptionnellement à un coupon de 20 € applicable sur vos prochains achats. Enfin, si vous êtes un étudiant, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 20% via Unidays.

VOIR LES OFFRES SUR LE REDMI NOTE 14 PRO+

Voici le récapitulatif des offres sur le Redmi Note 14 Pro+ :

50 € de réduction au panier pour les anciens clients (Voir : https://www.mi.com/fr/user/coupon)

Un bonus de reprise de 70 €

Les écouteurs Redmi Buds 6 offerts (d'une valeur de 50 €)

20 Mi points = coupon de 20 € pour vos prochaines commandes

20% de réduction pour les étudiants (Unidays)

Coupon de 20 € pour les nouveaux clients

Les Redmi Note 14 Pro 4G et 5G sont à prix réduit

Les Redmi Note 14 Pro 4G et 5G font également l'objet d'une série d'offres pour leur lancement sur le site officiel de Xiaomi. La version 4G bénéficie ainsi d'une réduction de 30 € pour la version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Elle est affichée à la base à 373 € au lieu de 403 €. Quant à la version 8/256 Go, elle bénéficie également de la même réduction, mais cette fois grâce à un coupon de 30 € à appliquer.

Ensuite, la variante 12/512 Go bénéficie d'un bonus de reprise de 50 € dont les conditions sont les mêmes que celles énumérées plus haut concernant le Redmi Note 14 Pro+. Pour cet achat, Xiaomi vous offre également la montre connectée Redmi Watch 5 Active d'une valeur de 40 €. Les étudiants bénéficient ici aussi d'une réduction spéciale de 20%.

Notez pour finir que les mêmes offres s'appliquent au Redmi Note 14 Pro 5G, à la différence que la remise de base sur le modèle de 12/512 Go est de 40 €.

VOIR LES OFFRES SUR LE REDMI NOTE 14 PRO 4G

VOIR LES OFFRES SUR LE REDMI NOTE 14 PRO 5G

Récapitulatif des offres Redmi Note 14 Pro 4G et 5G :

50 € de réduction au panier pour les anciens comptes (Voir : https://www.mi.com/fr/user/coupon)

Une réduction de 30 € sur le Redmi Note 14 Pro 4G

Une réduction de 40 € sur le Redmi Note 14 Pro 5G (uniquement la version 12/512 Go)

Un bonus de reprise de 50 € sur les deux modèles, sauf le Redmi Note 14 Pro 4G 8/256 Go

Une montre connectée Redmi Watch 5 Active offerte (d'une valeur de 40 €)

20 Mi points = coupon de 20 € pour vos prochaines commandes

20% de réduction supplémentaire pour les étudiants (Unidays)

Coupon de 20 € pour les nouveaux clients

Voilà pour les offres que propose Xiaomi pour le lancement des nouveaux smartphones de la série Redmi Note 14. On vous le concède, toutes ces promotions ne sont pas faciles à assimiler. Une fois que vous aurez identifié le modèle qui vous intéresse, toutes les offres le concernant sont affichées sur la page de présentation du produit. Pour rappel, elles sont toutes valables jusqu'au 2 mars 2025.