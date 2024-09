Samsung dévoile sa nouvelle gamme de tablettes Galaxy Tab S10, mais il y a un twist

Samsung vient d’annoncer ses nouvelles tablettes Tab S10. Des ardoises tactiles qui visent le marché du haut de gamme et qui apportent le meilleur de la technologie. Si nous restons dans la continuité, il y a un gros twist cette année.

Samsung renouvelle sa gamme de tablettes avec ses Galaxy Tab S10, des ardoises tactiles qui veulent embarquer le meilleur de la technologie. Pas de grosses surprises pour ces itérations… enfin presque.

En effet, Samsung a choisi de ne sortir que deux modèles : la Galaxy Tab S10 Plus (12,4 pouces) et la Galaxy Tab S10 Ultra (14,6 pouces). Et la Galaxy Tab S10 classique dans tout ça ? Elle n’existe tout simplement pas, car la marque estime que la Tab S9 est encore tout à fait viable sur le segment du 11 pouces.

Deux tablettes qui veulent apporter le meilleur

Nous retrouvons évidemment les dalles Dynamic AMOLED 2X avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec cette fois un traitement anti-reflet similaire à celui des S24 pour travailler dehors plus confortablement. Côté design, rien ne change, avec une coque en aluminium en argenté ou en blanc qui mise sur la finesse. Les deux machines sont certifiées IP68. A l’intérieur, les tablettes disposent d’un processeur Mediatek 9300+, un SoC un poil plus costaud que le Snadpragon 8 Gen 3, épaulé par 12 ou 16 Go de RAM.

On peut aussi compter sur un nouveau S-Pen avec fonctionnalités personnalisables, mais aussi sur l’apparition de Galaxy AI. L’IA maison de Samsung permet, entre autres, de traduire des PDF ou de remettre des notes au propre. Pratique pour ce format, et déjà éprouvé sur les Galaxy S24 Ultra et les Z Flip/Fold 6.

Pour accompagner l’IA, Samsung va vendre (à part, bien sûr), de nouveaux claviers qui disposeront d’une touche dédiée à Gemini. Une méthode qui rappelle Microsoft avec sa touche Copilot. L’heure est à l’IA, partout, tout le temps.

Les Galaxy Tab S10 Plus et Tab S10 Ultra sont d'ores et déjà disponibles. Voici les tarifs :

Galaxy Tab S10 Plus Wifi : à partir de 1150 euros

Galaxy Tab S10 Plus 5G : à partir de 1339 euros

Galaxy Tab S10 Ultra Wifi : à partir de 1350 euros

Galaxy Tab S10 Ultra 5G : 1580 euros

Nous les testerons évidemment en temps et en heure.