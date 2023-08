Samsung dévoile le premier jeu compatible HDR 10 Plus, une petite révolution dans le gaming

Enfin ! Le tout premier jeu HDR 10+ va enfin faire son entrée dans nos foyers ! Et ce n'est pas l'éditeur du jeu en question à qui l'on doit cette annonce, mais Samsung, l'un des instigateurs de la technologie HDR 10+ lancée il y a 6 ans déjà.

Annoncée en 2017 par Samsung et Amazon, la technologie HDR 10+ tarde encore aujourd'hui à venir dans le monde du gaming. Pourtant, cette norme a été adoptée par de nombreux acteurs, et pas des moindres : Google, Apple, Panasonic, Qualcomm, Warner, Broadcom, Oppo, tous ont répondu à l'appel. Mais aucun jeu n'en tirait parti jusqu'à présent, malgré une première annonce par Samsung en octobre 2021.

Les choses devraient bientôt changer, puisque le constructeur sud-coréen vient enfin d'officialiser le tout premier jeu de l'Histoire à supporter le HDR 10+. Non, il ne s'agit d'un blockbuster comme Starfield, mais d'un titre un peu plus confidentiel : The First Descendant.

The First Descendant devient le premier jeu compatible avec la technologie HDR 10+

The First Descendant est un jeu de tir assez classique, qui se joue en solo ou à plusieurs (jusqu'à 4 en simultanée). Il s'agit d'un free-to-play à la 3e personne, développé par Nexon à l'aide du moteur Unreal Engine 5. Mais ce n'est pas l'information la plus pertinente. En réalité, c'est surtout le tout premier a exploité la technologie HDR10 Plus.

Le principal atout de cette technologie réside dans sa capacité à ajuster automatiquement la luminosité et la colorimétrie, en fonction des capacités de l'écran. Plus besoin de jongler avec les réglages manuels de l'appareil, la techno HDR10 Plus s'occupe de tout. Samsung précise également que sa technologie est compatible avec différents taux de rafraîchissement et qu'elle tire parti d'une très faible latence.

Bien évidemment, pour profiter des avantages de cette technologie, il est nécessaire de posséder un écran ou un téléviseur compatible HDR 10 Plus. Les modèles de TV haut de gamme de la marque le sont, tout comme les écrans de la gamme Odyssey, comme le G7 ou le Neo G7 Mini-Led. Samsung n'a pas encore dévoilé avec quel matériel le jeu sera compatible, mais il y a fort à parier qu'il le sera sur PC uniquement. Pour rappel, en novembre 2022, Nvidia a annoncé que ses cartes graphiques Geforce RTX sont capables d'exploiter cette technologie.

Si vous possédez déjà ces différents composants (écran Samsung, PC et carte RTX), vous devriez donc pouvoir tester The First Descendant en HDR 10+, dont la la première bêta est attendue le 19 septembre 2023.