Xbox : les jeux du PC Game Pass débarquent dès cette semaine sur GeForce Now

Nvidia a annoncé que certains jeux PC de la bibliothèque PC Game Pass seront disponibles sur son service de cloud gaming GeForce Now à partir du 24 août. Voici tout ce que l’on sait de cette intégration intéressante.

Il y a quelques mois, nous apprenions que Nvidia se préparait à rendre les jeux de la bibliothèque PC Game Pass disponibles en streaming sur son service de cloud gaming GeForce Now. Comme le rapporte The Verge, l'intégration de PC Game Pass sur GeForce Now sera finalement effective le jeudi 24 août, mais tous les jeux de la bibliothèque PC Game Pass ne seront pas disponibles en streaming immédiatement.

Microsoft avait conclu un accord avec NVIDIA en février pour porter les jeux Xbox sur GeForce Now pendant 10 ans, et le premier titre (Gears 5) est arrivé en mai. Les premiers jeux de Bethesda, dont Doom Eternal et les reboots Wolfenstein, ont, eux, fait surface au début du mois. En ce sens, le PC Game Pass ne fait qu'élargir la sélection.

Nvidia GeForce Now va accueillir les jeux PC Game Pass

Comme l’annonce Microsoft, un premier lot de jeux comprendra Deathloop, Grounded, No Man's Sky, et Mount & Blade II : BannerLord. L'annonce est accompagnée d'une clause précisant que tous les titres PC Game Pass et Microsoft Store ne seront pas disponibles immédiatement, car Nvidia ajoutera de nouveaux titres en temps voulu.

Lors de l’annonce initiale, les commentaires de Sarah Bond de Xbox avaient suscité une certaine confusion, certains pensant que l'ensemble de la bibliothèque du Game Pass serait désormais jouable via GeForce. Xbox a ensuite précisé que seuls certains jeux seraient disponibles.

Quoi qu’il en soit, sachez que les jeux seront accessibles aux membres GeForce Now également abonnés au PC Game Pass ou au Xbox Game Pass Ultimate. Il faudra donc bien vous assurer d’être abonnés aux deux services pour pouvoir en profiter. GeForce Now s'adresse à ceux qui veulent bénéficier d'une qualité visuelle maximale et d'un temps de latence réduit, le niveau Ultimate prenant en charge la 4K à 120 images par seconde. Si votre PC et votre connexion Internet sont à la hauteur, vous pourrez très bien profiter des jeux Game Pass sur vos appareils compatibles, et cela sans devoir acheter une Xbox ou un PC assez puissant.