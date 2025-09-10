Ce nouveau standard de télévision pourrait bientôt remplacer votre box

Fini les réglages compliqués et les box obligatoires. La télévision prépare sa révolution en France. Une norme inédite promet de rassembler toutes vos chaînes au même endroit.

Depuis plusieurs années, la télévision évolue pour s’adapter aux nouveaux usages. Les téléspectateurs jonglent entre chaînes classiques, plateformes de streaming et services en ligne. Cette multiplication des solutions rend parfois l’accès aux programmes confus, alors que l’objectif reste de proposer une expérience fluide et unifiée.

C’est précisément ce que souhaite tester le Forum Audiovisuel Numérique (FAVN) en France avec la norme DVB-I, selon le consortium DVB. Déjà expérimentée dans plusieurs pays européens, cette technologie combine Internet et diffusion traditionnelle. Elle donnerait accès à une liste unique de chaînes et de services, sans box opérateur ni application dédiée, comme c’est le cas aujourd’hui avec la télévision par Internet (IPTV). Des diffuseurs, opérateurs et fabricants de téléviseurs participent à l’essai afin d’évaluer sa mise en œuvre. L’objectif est de vérifier la compatibilité des téléviseurs, des décodeurs et des applications, et de mesurer la stabilité des flux dans des conditions réelles de réception.

La France va tester le DVB-I pour offrir une télé sans box et plus simple d’accès

Concrètement, le DVB-I se situe entre la télévision par Internet proposée par les fournisseurs d’accès et la TNT enrichie de services interactifs via le HbbTV. L’un de ses atouts est sa capacité à basculer automatiquement d’un flux Internet à un flux hertzien en cas de problème de connexion. Les téléspectateurs bénéficieraient ainsi d’un service continu, quelle que soit la qualité du réseau, avec une navigation plus fluide entre programmes et applications interactives. En revanche, ce système ne donne pas accès aux plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Video, qui restent proposées à part via leurs applications dédiées.

Ce test doit aussi répondre à une ambition européenne : créer un cadre commun pour l’avenir de la télévision. La directive sur les services de médias audiovisuels impose par exemple de mettre en avant les chaînes nationales et publiques. En testant cette norme, la France rejoint l’Allemagne, l’Italie, la Grèce, l’Espagne et l’Irlande, où des expérimentations similaires sont déjà en cours. Le DVB-I sera également présenté au grand public et aux professionnels lors du salon IBC 2025 à Amsterdam. La phase de test dans l'Hexagone n’a pas encore de calendrier officiel, mais elle devrait être lancée dans les prochains mois.