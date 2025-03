Canal+ déploie le Dolby Vision, voici les premiers programmes compatibles

Le Dolby Vision est enfin disponible sur Canal+. Les premiers films compatibles arrivent sur la plateforme à partir du 28 mars, mais seulement en vidéo à la demande pour le moment.

En septembre dernier, Canal+ lançait la chaîne Canal+ UHD HDR (canal 100), sur laquelle sont diffusés des programmes en qualité 4K HDR et avec du son Dolby Atmos. Le groupe audiovisuel précisait à l'époque qu'elle travaillait également à l'intégration de la technologie Dolby Vision au sein de son écosystème, et voilà que les premiers contenus supportant ce format d'image vont apparaître sur la plateforme.

Comme repéré par Ultra-K.fr, le déploiement du Dolby Vision par Canal+ va débuter uniquement pour la vidéo à la demande dans un premier temps. Les contenus diffusés en linéaire ne sont pour l'instant pas concernés, mais pourraient l'être à l'avenir. Le tout premier programme de Canal+ disponible en Dolby Vision sera Beetlejuice Beetlejuice. Le film de Tim Burton est diffusé en prime time le 28 mars 2025 sur la chaîne principale (il faudra donc attendre le replay pour bénéficier du Dolby Vision).

Les premiers films en Dolby Vision sur Canal+

Voici une liste des autres films qui seront prochainement accessibles aux abonnés Canal+ en Dolby Vision :

Dune : deuxième partie

Bad Boys : Ride or Die

Furiosa : une saga Mad Max

Paris Has Fallen

Twisters

Trap

To The Moon

L'Amour Ouf

Le Comte de Monte-Cristo

Gladiator II

Joker: Folie à Deux

Venom: the Last Dance Families like Ours

Le Dolby Vision est une technologie vidéo à plage dynamique élevée. Il permet d'obtenir une image plus intense, avec des couleurs plus riches et un contraste plus fort. Pour en profiter, il faut que votre équipement soit compatible, qu'il s'agisse de votre téléviseur ou de votre décodeur/box TV si vous en avez un.

Du côté des fabricants de TV, sachez que Samsung ne propose le Dolby Vision sur aucun modèle. La marque reste fidèle au standard HDR10+, une alternative qu'elle a contribuée à développer. Vous pouvez donc oublier le Dolby Vision si vous êtes équipé d'une TV Samsung. Chez LG, Sony, HiSense, TCL ou Philips, la compatibilité varie selon les modèles. La plupart des références 4K assez récentes prennent en charge ce format.