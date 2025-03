Samsung baisse drastiquement les prix des Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra, mais ça ne va pas durer !

Jusqu'à la fin de ce week-end, vous pouvez encore profiter d'une grosse réduction sur les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra. Et pour l'achat de l'une de ces tablettes, Samsung vous offre aussi les écouteurs Galaxy Buds3 d'une valeur de 180 €.

Les Galaxy S10 Series offrent la meilleure expérience possible pour une tablette Android. Elles sont les plus performantes, disposent d'un grand écran AMOLED de qualité supérieure et sont livrées avec le S Pen, un stylet très pratique pour la prise de note ou pour dessiner.

Pendant encore quelques heures, Samsung propose une série d'offres promotionnelles sur les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra. Jusqu'au dimanche 9 mars 2025 à 23h59, vous pouvez profiter d'une remise immédiate de plus de 300 €. La marque vous offre en plus ses écouteurs Galaxy Buds3 au panier.

Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra : une belle réduction, avec un cadeau en bonus

Pour commencer, Samsung offre une remise de 100 € avec le code promo MYTAB ainsi que 100 € de bonus reprise, quelque soit l'appareil que vous souhaitez échanger et peu importe son état. Ensuite, si vous n'avez pas encore installé l'application Samsung Shop sur votre smartphone, vous pouvez le faire depuis le Play Store ou l'App Store. Cliquez ensuite sur le lien ci-dessous pour profiter de 10% de remise supplémentaire au panier.

Les trois offres cumulées vous donnent ainsi droit à 305 € de remise sur la Galaxy Tab S10+ et 336 € de remise sur la Tab S10 Ultra. La première revient à 844 € au lieu de 1149 € et la seconde à 1024 € au lieu de 1349 €. À cela s'ajoutent les écouteurs Galaxy Buds3 d'une valeur de 180 € au panier.

Précisions une dernière fois que le code MYTAB et valable encore jusqu'à la fin de ce week-end. Pareil pour les écouteurs Galaxy Buds 3 offerts.

Les caractéristiques des Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra

Comme nous le disions en introduction, ce sont les meilleures tablettes Android disponibles en ce moment sur le marché. La Galaxy Tab S10+ et Tab S10+ intègrent la puce Dimensity 9300+ qui est plus puissante que le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Elle est ici épaulée par 12 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage.

Comme nous avons pu le constater lors de notre test de la Galaxy Tab S10+ et de la Tab S10 Ultra, les deux tablettes offrent une puissance phénoménale. Elles sont donc parfaites pour tous les usages, et même les plus exigeants comme les jeux 3D et les tâches graphiques lourdes.

La principale différence entre les deux tablettes se trouve au niveau de leur taille d'écran. La Tab S10+ dispose d'une dalle de 12,4″, contre 14,6 pouces pour la Tab S10 Ultra. Elles sont donc parfaites pour une utilisation en mode bureautique. Vous pouvez en effet leur ajouter un clavier vendu séparément. En dehors de cette différence, les deux modèles partagent essentiellement les mêmes caractéristiques.

Enfin, même si les tablettes ne sont généralement pas conçues pour les amateurs de photos, les Galaxy Tab S10+ et Tab S10 Ultra s'en sortent plutôt dans ce domaine. Elles assurent de belles prestations dans les bonnes conditions de luminosité.