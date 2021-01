Samsung présente le Blade Bezel, un écran sans bords destiné aux PC

Samsung Display vient de présenter son premier écran avec caméra sous la dalle pour éliminer totalement les bords. Alors que tous les regards étaient fixés vers le monde des smartphones, c’est finalement sur PC que le constructeur emploiera en premier sa technologie.

On attendait le premier smartphone de Samsung équipé d’une caméra sous l’écran. Finalement, ce sera les ordinateurs portables qui en bénéficieront en premier. Samsung Display a en effet dévoilé sa prochaine dalle OLED révolutionnaire qui dispose de cette technologie.

C’est sur sa page Weibo que le constructeur a dévoilé son nouvel écran destiné aux PC portables : le Samsung Blade Bezel. Il promet des nouveautés intéressantes, dont la plus emblématique est l’UPC, un acronyme que l’on risque de croiser souvent à l'avenir et qui est pour Under Panel Camera (Caméra sous l’écran). Cela permettra d’améliorer considérablement le design des laptops, en supprimant totalement les bords de l’écran. C’est sur ce point que Samsung mise énormément avec son Blade Bezel. Le constructeur affirme pouvoir attendre un ratio écran façade de 93%, ce qui énorme. Un tel ratio n’est pas nouveau dans le monde des laptops, puisque les Zenbook d’Asus dépassent également les 90% (mais avec un écran IPS LCD classique).

Plus fin, plus léger

Le Blade Bezel apportera d’autres avantages certains aux constructeurs qui l’utiliseront. Par exemple, son épaisseur est de seulement 1 mm et il pèse 130 grammes (la taille n'a pas été précisée). Un argument de poids pour les marques souhaitant proposer des PC ultra fins et ultra légers.

Ce nouvel écran rentre dans la nouvelle dynamique de Samsung Display : démocratiser l’OLED dans le monde des PC portables. Les laptops avec une dalle de ce type sont très minoritaires. Les constructeurs préfèrent encore largement les dalles IPS, moins bonnes, mais également beaucoup moins chères. Les choses pourraient prochainement changer avec ces annonces.

Le Samsung Blade Bezel ne sera pas le premier écran à disposer d’une caméra sous sa dalle. ZTE commercialise l’Axon 20 5G, doté de cette technologie. Cependant, les premiers retours ne sont pas folichons, évoquant un capteur photo très médiocre. Mais il a le mérite d’être le premier. En tout cas, il sera plaisant de voir les caméras frontales disparaître petit à petit de nos PC et téléphones.