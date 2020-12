CES 2021 : LG dévoile un écran de TV OLED invisible pour la maison

LG s'apprête à dévoiler ses premiers écrans OLED transparents. La nouvelle technologie, sur laquelle le constructeur travaille depuis plusieurs années, sera dévoilée durant le CES 2021. Et cette fois, c'est bien d'un projet destinée à une commercialisation dont il s'agit, l'objectif étant d'installer l'écran dans les restaurants, les métros, mais aussi à la maison, et plus particulièrement au pied du lit.

Voilà près de quatre que LG nous parle de ses écrans OLED invisibles. Mais jusqu'à présent, il s'agissait surtout d'un projet, une preuve de concept non destinée à une commercialisation à grande échelle. Le fabricant a visiblement finalisé sa technologie, et en présentera les premières applications lors du CES 2021.

La toute première application concerne la maison : LG souhaite commercialiser ses écrans de TV transparents afin de les installer dans la chambre, et plus particulièrement au pied du lit. Le Smart Bed combine à la fois le lit et la TV OLED, qui mesure 55″. Des infos comme la météo peuvent être dispensées et il est bien évidemment possible de regarder des films ou la télévision. Si l'appareil en lui-même n'est pas totalement invisible, puisqu'il est pourvu d'un cadre. l'écran peut se désolidariser du lit, afin d'être disposé dans une autre pièce.

Les écrans OLED transparents de LG veulent investir le foyer, les trains, les avions et les restaurants

Certes, ce type d'écran invisible peut sembler “gadget”, LG entend bien le commercialiser et en faire un appareil indispensable pour la maison ou des établissements comment des restaurants. L'écran serait alors placé entre le client et le chef cuisinier : le menu et d'autres contenus s'affichent, tandis que le client peut continuer à voir le cuisinier et à dialoguer avec lui. Les applications de ce type d'écran sont nombreuses. LG imagine par exemple que son écran remplace la fenêtre de la cabine d'un métro, de sorte que ” ses passagers puisent consulter les cartes d'itinéraire et les informations locales, tout en profitant du paysage extérieur. ”

La technologie des écrans invisibles n'est pas novatrice en soi, mais leur couplage à la technologie OLED et leur commercialisation sont quant à elles une grande première. Et le résultat semble plus convaincant qu'avec un écran LCD : si ce dernier offre une transparence de seulement 10% selon LG, l'écran OLED bénéficie quant à lui d'un niveau de transparence de 40%.

LG se targue d'être le seul fabricant de masse d'écrans OLED transparent au monde. D'autres constructeurs comme Panasonic, avaient eux aussi dévoilé des TV OLED transparentes (c'était à l'IFA 2019), mais sans donner de suite. ” L'OLED transparent est une technologie qui maximise les avantages de l'OLED, et la demande augmente dans divers domaines, y compris les domaines de la mobilité tels que les centres commerciaux, les intérieurs architecturaux, les véhicules autonomes et les avions », a déclaré Jong-sun Park, directeur exécutif de l'activité commerciale de LG Display.

L'écran OLED de LG sera présenté lors du CES 2021, qui ouvrira ses portes virtuelles le 11 janvier prochain. LG promet d'en faire une démonstration publique et non privée, comme c'était le cas jusqu'à présent.

