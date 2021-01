Ecrans OLED : Samsung annonce leur arrivée sur les PC portables

Samsung a publié une vidéo dans laquelle elle vante les mérites des écrans OLED sur les ordinateurs portables. Une annonce importante pour la société, qui prévoit ainsi d'augmenter sa cadence de production sur ce segment. Pour le moment, les écrans OLED restent rares et chers sur les laptops.

Les laptops dotés d’un écran OLED ne sont pas communs, en plus d’être chers. Certains constructeurs, comme Dell, Gigabyte, Razer ou encore Asus proposent des modèles équipés, mais la plupart des laptops du marché sont dotés d’une bonne vieille dalle LCD IPS, moins coûteuse. Mais Samsung veut passer la seconde, comme annoncé dans une nouvelle vidéo.

Samsung est le roi des écrans OLED sur smartphone. Si la technologie est aussi déclinée sur des formats plus grands, comme des téléviseurs, elle reste minoritaire. La firme prévoit d'augmenter la production de ses écrans sur les PC portables, comme le suggère cette vidéo. Un teasing qui ne précise pas quand la chose arrivera pour les différents constructeurs. Pour le moment, aucun laptop annoncé par la marque (non disponible en France) n’est même équipé d’une dalle OLED.

L’OLED, une nette amélioration sur les ordinateurs portables

Les écrans OLED restent onéreux, mais apportent toutefois une amélioration notable par rapport à une dalle IPS LCD classique. Premièrement, le taux de contraste est infini. Les noirs sont très profonds et les blancs éclatants, notamment grâce à une gestion parfaite de la luminosité. Cette dernière est d’ailleurs très élevée, permettant à l’utilisateur de travailler sereinement à l’extérieur, comme c’est le cas sur un smartphone. Plus que ça, l’OLED permet un meilleur calibrage au niveau des couleurs, et donc une plus grande fidélité sur ce point. Dernier point important, la rémanence est réduite à néant, ce qui est un atout de poids pour les PC dédiés aux jeux.

Pour l’instant, la société a annoncé se concentrer sur le format 15,6 pouces, très répandu dans le monde des laptops. Si Samsung Display équipait déjà certains constructeurs en dalle OLED, il va enfin s’y mettre à grande échelle dans cette année 2021. Rappelons que d’autres constructeurs, comme LG et Sharp, produisent aussi ce type de dalle.