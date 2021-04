Samsung annonce des bénéfices en hausse de 40% grâce aux Galaxy S21

Les Galaxy S21 sont un succès. Grâce aux excellentes ventes de la gamme, Samsung enregistre des bénéfices en hausse de 40% au premier semestre 2021. Le lancement précipité des smartphones a permis au géant de Séoul de maximiser ses profits. Par contre, la division semi-conducteurs de Samsung annonce une légère baisse de ses revenus.

Ce 7 avril 2021, Samsung a publié ses résultats financiers préliminaires pour le premier trimestre de 2021. Il ne s'agit encore que d'une estimation. Le chaebol publiera ses chiffres définitifs dès la fin du mois d'avril. Néanmoins, les estimations de la marque sont particulièrement encourageants.

Malgré la crise sanitaire, les confinements à répétition et la pénurie de semi-conducteurs, Samsung est parvenu à dégager 58 milliards de dollars de ventes et 8,3 milliards de dollars de bénéfices. Il s'agit d'une hausse de 17,48 % des ventes et d'une hausse de 44,19 % du bénéfice d'exploitation par rapport au premier trimestre 2020.

Samsung profite du carton des Galaxy S21

L'an dernier, la pandémie de Covid-19 et l'accueil commercial mitigé des Galaxy S20 avait contribué à plomber les résultats financiers de l'entreprise. Cette année, Samsung profite par contre du rebond de la demande du marché du smartphone et du succès des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Lancés dès les mois de janvier (une première pour Samsung), les S21 se vendent jusqu'à 3 fois mieux que leurs prédécesseurs sur le marché américain. En dépit de son prix de vente élevé, le S21 Ultra s'impose comme le modèle le plus populaire de cette nouvelle génération, ce qui explique les excellents résultats financiers du sud-coréen.

La division mobile de Samsung représenterait 3,5 milliards de dollars des bénéfices totaux sur le trimestre. Porté par le succès des S21, Samsung est même parvenu à éjecter Apple de la première place du marché. Avec 3,1 % des parts de marché dans le monde, le chaebol récupère la première place et son statut de leader.

Par contre, le fabricant enregistre un légère baisse de bénéfices du côté de sa division semis-conducteurs. Les analystes du secteur pointent du doigt les coûts d'exploitation élevés du nouveau processus de gravure EUV 5 nm et des nouvelles lignes de productions. Samsung devrait équilibrer la situation dans les mois à venir.

Source : SamMobile