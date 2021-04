Galaxy S20 FE : Samsung remplacerait bientôt l’Exynos 990 par le Snapdragon 865+

Le Galaxy S20 FE (Fan Edition) version 4G embarquerait bientôt un SoC Snapdragon 865+ à la place de l'Exynos 990. D'après un informateur réputé, Samsung cesserait bientôt la production de son chipset maison. Il se pourrait que le fabricant sud-coréen intègre le SoC de Qualcomm à la déclinaison 5G du smartphone, actuellement alimentée par le Snapdragon 865.

En règle générale, Samsung équipe les Galaxy S vendus sur le marché américain avec un SoC conçu par Qualcomm. Par contre, les téléphones commercialisés en Europe et en Asie sont alimentés par des processeurs Exynos développés directement par Samsung. Face aux critiques essuyées par ses puces, le géant de Séoul propose progressivement de plus en plus de téléphones avec un SoC Qualcomm sur les marchés européens et asiatiques. Depuis de nombreuses années, les utilisateurs dénoncent en effet des écarts de performances significatifs entre les variantes américaines sous Snapdragon et européennes sous Exynos.

Par exemple, le Galaxy S20 FE (Fan Edition) est disponible en deux déclinaisons. La version cantonnée à la 4G est alimentée par le processeur Exynos 990, la même puce que les Galaxy S20 et les Galaxy Note 20. Par contre, le Galaxy S20 FE compatible avec la 5G est propulsé par le Snapdragon 865, le processeur haut de gamme de Qualcomm. Grâce à ce chipset, le S20 FE est plus performant que les Note 20 sous Exynos 990, pourtant plus haut de gamme.

Samsung arrêterait la production de l'Exynos 990

D'après les informations partagées par Ice Universe, célèbre leaker, Samsung s'apprêterait à remplacer le SoC Exynos 990 des Galaxy S20 Fan Edition 4G par un chipset Snapdragon 865+. Le géant de Séoul aurait décidé de cesser la production des SoC Exynos 990 plus d'un après après le lancement.

Sur le même sujet : Samsung diffuse la mise à jour One UI 3.1 en France sur les Galaxy S20 FE

Plutôt que de miser à nouveau sur le SoC Snapdragon 865, Samsung souhaiterait utiliser son successeur, le Snapdragon 865+. Dévoilé en été 2020, ce SoC est dopé pour le gaming. On imagine que le fabricant utilisera aussi ce chipset sur la version 5G du smartphone. Il serait étonnant que la firme continue à miser sur le Snapdragon 865 sur l'édition 5G alors que la version 4G profite d'un processeur plus puissant. Pour l'heure, on ignore si cette décision concernera aussi les modèles vendus en Europe. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.