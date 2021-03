Les Galaxy S21 se vendent 3 fois mieux que les S20 aux Etats-Unis

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra rencontrent un important succès commercial. Aux Etats-Unis, les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung se vendent même trois fois mieux que leurs prédécesseurs, les Galaxy S20. Les acheteurs américains ont notamment été séduits par le S21 Ultra, le modèle le plus premium de la gamme, et ce, malgré son prix plus élevé.

Citant des informations provenant de l'industrie, Strategy Analytics affirme que la gamme des Galaxy S21 rencontre un succès fulgurant sur le marché américain. Aux Etats-Unis, les smartphones se vendent d'ailleurs jusqu'à trois fois mieux que les Galaxy S20. Pour rappel, la précédente génération de Galaxy S avait été largement boudée par les consommateurs. Dans certains marchés, les ventes de S20 sont tout simplement catastrophiques, en deçà des S10.

Aux dernières nouvelles, les S21 sont aussi un succès en Corée du Sud. Dans son pays natal, Samsung a même pulvérisé son record de précommandes. Même son de cloche au Royaume-Uni. Sur le marché britannique, Samsung UK affirme avoir enregistré un “nombre record de précommandes”, devant les S20 et S10.

Le Galaxy S21 Ultra est un immense succès aux Etats-Unis

Toujours d'après Strategy Analytics, le Galaxy S21 Ultra est le modèle qui se vend le mieux aux Etats-Unis. L'édition la plus chère représente plus de 40 % des ventes de Galaxy S21 sur le marché américain. Proposé au prix de départ de 1259 euros en France, le S21 Ultra se distingue de ses petits frères par la présence d'un stylet S-Pen (l'accessoire phare des Galaxy Note), un capteur photo 108 mégapixels, une batterie de 5000 mAh et un écran 120 Hz WQHD+ de 6,8 pouces.

Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que Samsung souhaite continuer à capitaliser sur les Galaxy S21 en enrichissant la gamme. Dès le 18 août prochain, le leader du smartphone lancera le Galaxy S21 Fan Edition (FE), une édition plus abordable. L'an dernier, son successeur, le S20 FE, avait rencontré un excellent accueil commercial. Samsung va-t-il réitérer le même exploit ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile