Sam Altman veut que ChatGPT lise dans vos pensées et il sait déjà comment

Le fondateur d'OpenAI Sam Altman créé Merge Labs. La startup vise la création d'une interface homme-machine ressemblant à la puce Neuralink d'Elon Musk, mais sans aller jusqu'à l'opération chirurgicale nécessaire à cette dernière.

Ça vous est déjà arrivé de demander quelque chose à ChatGPT et que l'IA réponde en ajoutant un élément pertinent sur lequel vous comptiez l'interroger après ? D'un point de vue technique, c'est normal. Le chatbot d'OpenAI possède une mémoire lui permettant de faire appel à des conversations antérieures pour mieux personnaliser ses réponses. Dans les faits, on a parfois l'impression que le programme a lu dans nos pensées. Et bien figurez-vous que c'est exactement ce à quoi Sam Altman aimerait arriver un jour.

Le fondateur d'OpenAI se lance dans les interfaces homme-machine en créant la startup Merge Labs. Il s'est associé pour cela à un ingénieur biomoléculaire reconnu, Mikhail Shapiro. La nouvelle entreprise a un objectif assez simple sur le papier : fabriquer un concurrent de la puce Neuralink d'Elon Musk, mais avec un fonctionnement différent. Comprenez par là qu'il ne nécessitera pas d'opération à crâne ouvert pour fixer le composant à votre cerveau.

Le fondateur d'OpenAI imagine une puce qui lit les pensées, comme Neuralink

L'idée est d'utiliser un implant sous-cutané qui communiquerait avec les neurones via ondes sonores. Afin que le processus puisse fonctionner, il faudra en amont modifier génétiquement les neurones du patient. Avec un tel dispositif, on limite les risques d'infection, de rejet, et plus globalement de défaillance.

Voilà donc à quoi s'attèle désormais Mark Shapiro. Une interface moins invasive que Neuralink, tout en atteignant des résultats similaires. “J'aimerais pouvoir penser à quelque chose et que ChatGPT y réponde“, résumait Sam Altman à la presse en août dernier.

Il est bien sûr trop tôt pour parler ne serait-ce que d'un prototype. La première étape est de récolter des fonds. Selon le Financial Times, Sam Altman lui-même participera, sachant que le but est de réunir 250 millions de dollars dans un premier temps.

Source : The Verge