ChatGPT se connectera-t-il bientôt à votre cerveau ? L’idée semble se concrétiser

Le patron de OpenAI (ChatGPT) aurait lancé en toute discrétion une nouvelle startup. Son but ? Développer des implants neuronaux – avec en ligne de mire la possible concrétisation de la fusion entre l'IA et le cerveau humain.

Nos confrères américains de The Financial Post rapportent que Sam Altman et OpenAI dont il est le patron se préparent à co-fonder une nouvelle startup. L'objectif de l'entreprise, baptisée Merge Labs serait de développer des implants neuronaux semblables à ceux développés par Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, ou d'autres grands noms comme Precision Neuroscience ou encore Synchron – à ce stade l'entreprise la plus avancée du secteur.

Les détails ne sont pas encore connus, mais le fait que OpenAI et son patron partent à la conquête des interfaces cerveau-machine fait forcément penser à des prédictions de divers auteurs tels que Ray Kurzweil. Ce dernier prédit, entre autres, dans son ouvrage The Singularity Is Near la fusion entre l'IA et le cerveau humain. Une évolution inévitable – en particulier lorsque l'IA aura atteint un tel degré d'intelligence que les capacités humaines seules ne pourront plus vraiment tenir la comparaison.

Sam Altman et OpenAI lancent une nouvelle startup

Sam Altman évoque le sujet depuis longtemps. Dès 2017, il estimait que la fusion entre l'humain et la machine pourrait devenir réalité dès 2025. Plus récemment, il disait son souhait de mettre au point une “interface cerveau-machine dotée d'une grande bande passante”. De quoi potentiellement autoriser beaucoup plus de choses que les implants actuels – même les plus avancés – sont capables.

Reste que le secteur n'a pas attendu OpenAI pour développer ce concept. Neuralink, par exemple, en est à sa dixième année d'existence, et a commencé ses premiers tests cliniques en janvier 2024. D'autres comme Synchron ont déjà fait des démonstrations impressionnantes, comme le contrôle d'un iPad totalement par la pensée. Outre la technologie elle-même, la dimension médicale oblige les entreprises concernées à suivre des protocoles longs et complexes.

Toutefois, le soutien de OpenAI permet d'emblée à Merge Labs de profiter d'un financement confortable. En tout, la firme serait dotée dès le départ de 850 millions de dollars selon les informations de The Financial Post. Sam Altman aurait réussi à débaucher un certain Alex Blania – qui dirige World, une autre entreprise soutenue par OpenAI.