Salto pourrait mourir définitivement le 20 janvier 2023

La fin de Salto pourrait être actée dès cette semaine. Selon des informations obtenues par Puremédias, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, annoncera dissolution de l’entreprise ce vendredi 20 janvier. En cause, l’absence de racheteurs potentiels, même des mois après le début des recherches.

C’est une situation bien étrange dans laquelle se trouve Salto depuis quelques mois. Depuis novembre dernier, l’avenir de la plateforme française est en suspens, après que TF1, M6 et France Télévisions aient annoncé officiellement être à la rechercher d’un racheteur. Malheureusement pour le service de streaming, il semblerait que les repreneurs potentiels ne soient pas plus intéressés que les téléspectateurs. Un échec qui, à ce stade, n’étonne cependant plus personne.

L’agonie du « Netflix français » toucherait ainsi à sa fin. D’après le site spécialisé Puremédias, Salto sera définitivement achevé ce vendredi 20 janvier par Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. À cette date sera tenu un Comité social économique (CSE), au cours duquel sera enfin annoncée la dissolution de l’entreprise et la cessation de toutes les activités. Ironie du sort, France TV avait été le premier groupe à abandonner le navire, en mars 2023.

Malgré ses quelques qualités, un tel fiasco semblait inévitable. On s’attendait en effet à ce que la fusion entre TF1 et M6 renforce la position de Salto, mais l’échec de l’accord entre les deux groupes a probablement précipité la chute de la plateforme. D’après l’Informé, un seul racheteur a formulé une offre aux actionnaires, à savoir la société espagnole Agile, que ceux-ci n’ont pas retenue.

Un dernier espoir subsiste néanmoins pour Salto. Ses actionnaires pourraient en effet acter pour une cession des actifs dans le but de recouvrer les dettes de la société. Si un tel cas de figure se présente, d’autres repreneurs pourraient se manifester. On pense notamment à Amazon, qui avait déjà exprimé son intérêt et qui n’est désormais plus occupé par le rachat d’OCS, passé depuis entre les mains de Canal+.

Mais il est également probable que TF1, M6 et France Télévisions jettent définitivement l’éponge. Auquel cas, il faudra faire ses adieux à celui qui a tenté de s’interposer entre Netflix et la télévision française.

