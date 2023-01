OCS appartient officiellement à Canal+, quel avenir pour la plateforme ?

Canal+ a acquis OCS, la plateforme de streaming d’Orange, après deux ans de négociations. Le groupe de Vincent Bolloré met ainsi la main sur un service à plus de 3 millions d’abonnés, mais dans une situation financière délicate.

OCS, la plateforme de streaming d’Orange, vient d’être acquise par le groupe Canal+, a-t-on appris via un communiqué. Une transaction importante dans le paysage français, OCS étant un service d’ampleur qui compte plus de 3 millions d’abonnés.

La transaction est désormais actée après plus de deux ans de négociations. Canal et Orange ont signé un « protocole d’accord » qui conduira à l’inclusion totale d’OCS dans les bouquets du groupe. Cependant, Orange n’a pas vendu OCS, puisque le service est déficitaire. La société aurait versé moins de 100 millions d’euros à Canal pour lui céder les droits, précisent Les Echos, mais aucun chiffre officiel n’a été donné.

Canal + acquiert OCS, une plateforme en difficulté

Canal + possédait déjà un peu plus de 33% du capital d’OCS, mais va finalement aller plus loin. Un coup de Poker, étant donné que le service est déficitaire, endetté à pertes, toujours selon les Echos. Des pertes qui seraient estimées entre 400 et 500 millions d’euros. OCS, déjà distribué par Canal, serait incorporé pleinement dans la stratégie du groupe. Il va y avoir du travail pour redresser la barre, étant donné que la période est compliquée pour le service. Ce dernier a en effet gagné sa renommé (et ses abonnés) surtout grâce aux séries HBO, dont il avait acquis les droits. Pour regarder Game of Thrones à la grande époque, c’est par lui qu’il fallait passer.

La Warner a d’autres projets pour les séries HBO à l’international, souhaitant développer ses propres services. Ainsi, OCS a perdu les droits de nombreux contenus le 1er janvier dernier. Game of Thrones, The Leflovers, Rome, les Sopranos, His Dark Material, Euphoria… toute la force de frappe de la plateforme a été annihilée d’un seul coup.

Un coup très dur, donc, qui pourrait avoir grandement joué en faveur de la vente. Pour le moment, on ne sait pas encore quels sont précisément les plans de Canal pour OCS, mais la plateforme dispose encore de belles choses, de nombreuses séries (originales ou non) mais surtout des films. Des atouts sur lesquels devrait miser le groupe de Bolloré.