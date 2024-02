Safedisk bat tous les records avec cette RAM

Dans un exploit d'overclocking remarquable, SafeDisk (SoonHo Jeong) a établi un nouveau record mondial de vitesse mémoire DDR5-10600, utilisant une combinaison de l'APU AMD Ryzen 7 8700G et de la carte mère ASUS ROG Crosshair X670E GENE, dépassant ainsi le précédent record et affirmant sa position de leader dans le domaine.

La GeForce RTX 4080 SUPER de Nvidia, récemment lancée, apporte une puissance remarquable pour les jeux en 4K et 1440p, tout en affichant un prix plus attractif que son prédécesseur. Cette évolution tarifaire rend la technologie de pointe plus accessible aux passionnés de gaming, s'inscrivant dans une tendance où les performances graphiques exceptionnelles deviennent de plus en plus abordables.

Dans ce contexte de compétition technologique, AMD n'est pas en reste avec son processeur Ryzen 8600G qui, grâce à sa puce graphique intégrée, défie les cartes graphiques dédiées traditionnelles. Cette innovation d'AMD montre qu'il est possible d'obtenir d'excellentes performances graphiques sans composants externes,. Cette convergence entre les avancées de Nvidia et d'AMD illustre la rapidité avec laquelle les solutions graphiques évoluent, ouvrant de nouvelles possibilités pour les utilisateurs, des joueurs occasionnels aux overclockers chevronnés comme SafeDisk.

SafeDisk vient de battre le record mondial de vitesse DDR5

SafeDisk, alias SoonHo Jeong, a impressionné le monde de l'overclocking en établissant un nouveau record de vitesse pour la mémoire d'ordinateur, atteignant une vitesse phénoménale de 10 600 MT/s avec une configuration incluant un processeur AMD Ryzen 7 8700G et une carte mère ASUS ROG Crosshair X670E GENE. Ce record dépasse l'ancien meilleur score qui était de 10 346 MT/s, prouvant ainsi le talent exceptionnel de SafeDisk dans ce domaine spécialisé.

Pour y arriver, SafeDisk a utilisé non seulement le processeur et la carte mère, mais aussi un système de refroidissement spécial, deux barrettes de mémoire de haute qualité et une carte graphique ASUS silencieuse. Il a même enlevé certaines pièces de la carte mère pour améliorer les performances pendant le test. En ajustant finement les paramètres de la mémoire, il a réussi à établir ce nouveau record, montrant à quel point il maîtrise cette technique.

Ce record souligne l'habileté de SafeDisk dans l'art de pousser le matériel informatique au-delà de ses limites, mais aussi la qualité des composants ASUS, reconnus pour leurs hautes performances, surtout pour les jeux vidéo et l'optimisation du matériel.

Source : CPU-Z, SoonHo Jeong