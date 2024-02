Humane AI Pin : la broche révolutionnaire a du retard, mais il sera compensé par un cadeau

La livraison de la Humane AI Pin, l'appareil qui veut remplacer les smartphones, n'aura pas lieu à la date prévue. En guise de compensation, les créateurs de la broche ont décidé d'offrir un cadeau à tous les acheteurs.

Le futur de la technologie portable ne laissera pas de place aux smartphones. C'est en tout cas ce que croient Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, anciens de chez Apple et fondateurs de Humane. L'entreprise a développé un appareil censé remplacer totalement nos téléphones et révolutionner nos usages à grands renforts d'intelligence artificielle. Il s'agit d'une broche sans écran nommée Humane AI Pin. Épinglée sur votre pull ou votre veste, elle peut projeter du texte et des symboles sur votre main. Cette dernière contrôle les actions avec des gestes, par exemple le changement de piste lors de la lecture d'une playlist musicale.

Les autres fonctionnalités de l'AI Pin font essentiellement appel à la voix, notamment le “Catch me up”. En prononçant cette phrase, l'IA va éplucher vos messages récents et vous afficher un résumé. Plutôt que de relire la conversation où vos amis discutent de quoi faire ce soir, vous lirez directement que “Pierre, Paul et Hélène iront au restaurant J'ai Faim à 20h30 ce soir”. Pratique sur le papier, mais il faudra essayer l'appareil en situation réelle pour se faire une idée. Humane a justement annoncé qu'il va falloir attendre plus longtemps que prévu pour cela.

La broche Humane AI qui veut remplacer les smartphones va avoir du retard

Sam Sheffer, employé chez Humane, a partagé sur son compte X (Twitter) une vidéo dans laquelle il donne des nouvelles de l'AI Pin. On y apprend que les premiers exemplaires quitteront l'usine de fabrication à la fin du mois de mars. Normalement, c'est à ce moment-là que les acheteurs auraient dû recevoir leur exemplaire. L'attente ne sera pas trop longue cependant : les livraisons prioritaires débuteront à la mi-avril et “les autres suivront peu de temps après“, sans plus de précision.

Sûrement pour compenser le retard, tous ceux qui ont commandé une AI Pin se verront offrir les 3 premiers mois de souscription à l'abonnement Humane. Une promotion accessible jusqu'au 31 mars. Le “forfait” coûte 24 $ mensuel, en plus des 699 $ à débourser pour la broche connectée. Il sert entre autres à se passer complètement de son smartphone avec un numéro propre ou à recevoir les mises à jour à distance.