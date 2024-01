AMD : ce processeur graphique intégré est meilleur qu’une carte dédiée populaire

Des benchmarks supposés du futur processeur AMD Ryzen 8600G montrent que sa puce graphique intégrée est plus puissante qu'une carte graphique dédiée encore très utilisée aujourd'hui, surtout par les joueurs.

Quand il s'agit de gérer la partie graphique d'un programme, nos ordinateurs ont deux solutions : se reposer sur la puce graphique intégré au processeur ou à la carte-mère, ou profiter de la puissance d'une carte dédiée. C'est bien souvent vers la seconde solution que l'on se tourne si l'on ambitionne de faire tourner des logiciels gourmands en ressources ou des jeux vidéo aux graphismes un tant soit peu poussés. Mais parfois, le choix se fait pour nous sans que ayons notre mot à dire. L'exemple le plus flagrant est celui des PC portables. Si vous voulez qu'il soit fin et léger, oubliez la carte graphique.

Chez le fabriquant AMD, la gamme de processeurs G a la particularité de toujours coupler le CPU et le GPU (la puce graphique), tout en essayant que ce dernier soit le plus puissant possible. Selon les dernières informations en date, AMD devrait présenter les nouveaux processeurs Ryzen 8000G au CES 2024, grand salon de la Tech, soit le 9 janvier de cette année. Une fuite nous donne déjà les performances du futur AMD Ryzen 8600G, et plus particulièrement celles de son processeur graphique intégré Radeon 760M. Les résultats sont encourageants.

Le prochain processeur graphique intégré d'AMD est plus puissant que cette carte dédiée connue

Réalisées sur Geekbench 6, les scores se divisent en deux tests : Vulkan et OpenCL. Sur le premier, plus adapté aux composants AMD, le processeur obtient 30 770 points. Sur le second, 24 842. Pour mettre ses chiffres en perspectives, ceux de la carte graphique dédiée Nvidia 1060 sont respectivement 30 186 et 34 507. La puce graphique du processeur AMD Ryzen 8600G serait donc meilleure que la GTX 1060 en utilisant Vulkan. Cela peut sembler étrange d'utiliser un produit sorti en 2016 en guise de comparaison, mais pas tant que ça au final.

Malgré ses presque 8 ans d'existence, la Nvidia GTX 1060 est la 3e carte graphique la plus utilisée par les joueurs selon les derniers chiffres de la plateforme Steam. Elle reste donc une référence en la matière, et permet même de faire tourner le futur jeu Prince of Persia The Lost Crown en 4K 60 FPS. Si les benchmarks s'avèrent réels, le processeur AMD Ryzen 8600G pourrait être une bonne alternative pour celles et ceux qui souhaitent jouer dans de bonnes conditions sans se ruiner. Son prix attendu serait compris entre 215 et 260 €.

