Samsung prépare une mémoire RAM DDR5 ultra rapide et moins énergivore

Le constructeur Samsung s'apprête à révéler une nouvelle mémoire RAM DDR5 bien plus rapide que les actuelles et moins gourmande en énergie. Elle permettrait de créer des barrettes mémoire jusqu'à 1 To.

Le constructeur coréen Samsung ne propose pas que des smartphones haut de gamme comme les Galaxy S24. C'est aussi un producteur de composants informatiques essentiels, notamment sur ce qui touche à la mémoire. Fin janvier 2024, la firme annonce la GDDR7, tout simplement la mémoire vidéo la plus rapide du monde. Elle promet des performances encore jamais vues et pourrait se retrouver sur des produits attendus comme les futures cartes graphiques Nvidia RTX 5000.

Mais Samsung fait aussi dans la mémoire RAM, celle qui stocke temporairement les données nécessaires pour que le processeur exécute les tâches qui lui sont demandées. La dernière technologie en date est la DDR5. Même si l'immense majorité des machines en circulation reste équipée de DDR4, elle va fatalement devenir le prochain standard en attendant d'être remplacée un jour par la DDR6. Très prochainement, Samsung devrait révéler un module de 32 Go de mémoire RAM DDR5 capable de fournir deux fois la capacité de la RAM DDR5 16 Go avec la même taille de boitier.

Samsung va dévoiler une mémoire RAM DDR5 d'un nouveau genre

Fin 2023, le vice-président exécutif des produits et technologies DRAM chez Samsung SangJoon Hwang annonçait cette révolution : “avec notre DRAM 32 Go de classe 12 nm, nous avons obtenu une solution qui permettra de créer des modules DRAM allant jusqu'à 1 téraoctet, ce qui nous permettra d'être idéalement positionnés pour répondre au besoin croissant de DRAM haute capacité à l'ère de l'intelligence artificielle et du Big data. Nous continuerons à développer des solutions DRAM grâce à des technologies de processus et de conception différentes [des actuelles] pour repousser les limites [du secteur] de la mémoire [RAM]”.

La nouvelle RAM DDR5 possèdera une vitesse de 8 000 Mbps par broche, tandis que sa consommation énergétique sera réduite d'environ 10 % par rapport aux modèles d'aujoud'hui, selon Samsung. Cette technologie permettra la création de barrette mémoire de 32 et 48 Go de RAM, ce qui veut dire qu'en placer deux dans un PC suffira pour monter à 64 ou 96 Go de RAM.

Source : TechRadar