AMD Ryzen 9 5900X : une fuite dévoile les caractéristiques du CPU avant l’heure

Le Ryzen 9 5900X, le futur CPU mainstream d'AMD, apparaît dans une nouvelle fuite. Quelques jours avant la conférence de présentation, cette fuite dévoile les caractéristiques et les performances du processeur 12 cœurs / 24 threads. Le processeur promet une hausse importante de l'IPC et de la fréquence maximale. Malheureusement, ces nouveautés s'accompagnent d'une hausse de l'enveloppe thermique.

Ce 27 septembre 2020, la chaîne YouTube allemande PC-WELT a publié une vidéo divulguant la fiche technique de l'un des Ryzen 9 5000, la nouvelle génération de CPU d'AMD sur l’architecture Zen 3. Comme prévu, AMD passe directement des Ryzen 3000 au Ryzen 5000. La séquence se concentre sur le Ryzen 9 5900X, nom de code Vermeer.

IPC en hausse de 20% et boost fréquence jusqu'à 5.0 GHz

D'après PC-WELT, le Ryzen 9 5900X est gravé en 7nm. Le CPU se distingue d'abord grâce à une importante hausse des performances en IPC (instructions par cycle d’horloge). Cet indice de performances dépend du nombre moyen d'instructions exécutées pour chaque cycle du signal d'horloge. Le rapport évoque une progression de 20% par rapport à la précédente génération grâce à une fréquence Boost de 5 GHz. On gagnerait donc 300 MHz par rapport au Ryzen 9 3900XT et 400 MHz par rapport au Ryzen 9 3900X. De ce côté là, AMD tient largement ses promesses.

Mais comme on pouvait s'y attendre, la hausse des fréquences s'accompagne d'une augmentation de l'enveloppe thermique du processeur d'AMD. Le TDP (Thermal Design Power) du composant Ryzen 9 5900X grimperait à 150W, en hausse de 45W par rapport aux prédécesseurs, les Ryzen 9 3900X et Ryzen 3950X (105 watts). Cet indice indique quelle quantité de chaleur est générée par le processeur. Concrètement, le CPU genre donc plus de pertes d'énergie thermique que ses prédécesseurs. Un système de refroidissement plus complet pourrait être nécessaire.

Pour rappel, AMD dévoilera les nouveaux CPU Ryzen dès le 8 octobre 2020 lors d'une conférence en ligne. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous des performances et des caractéristiques du Ryzen 9 5900X ? Allez-vous opter pour le CPU dès qu'il sera disponible ?