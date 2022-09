Ryzen 7000 : voici les prix en euros de tous les processeurs à quelques jours de leur sortie

À seulement une semaine de la sortie officielle sur le marché de la nouvelle série de processeurs Zen 4 d’AMD, les prix en euros de toutes les références viennent d’être dévoilés par un célèbre revendeur français.

À la fin du mois dernier, AMD avait officiellement présenté ses nouveaux Ryzen 4000 « Raphael », basés sur son architecture Zen 4 gravée en 5 nm. 4 nouvelles références ont été introduites, le Ryzen 5 7600X, le Ryzen 7 7700X, le Ryzen 9 7900X ainsi que le Ryzen 9 7950X.

AMD avait lancé toutes ses nouvelles puces aux mêmes tarifs que les générations précédentes, c’est-à-dire 299 dollars, 399 dollars, 549 dollars et 699 dollars respectivement. Alors qu’on aurait pu s’attendre à des tarifs similaires en France, on sait désormais que la situation géopolitique actuelle va bien impacter les prix conseillés chez nous.

Cdiscount dévoile le prix des Ryzen 7000 avant leur lancement

Alors que les puces ne sont pas attendues avant le 27 septembre prochain dans les rayons des revendeurs habituels, le site Cdiscount a déjà listé toutes les références en avance, avec ce qui semble être leurs prix conseillés.

Cdiscount dévoile donc en avant-première que les prix sont beaucoup plus élevés que ce que nous pouvions espérer. En effet, le Ryzen 5 7600X est affiché à 409,99 euros le Ryzen 7 7700X à 589,99 euros, le Ryzen 9 7900X à 749,99 euros et le Ryzen 9 7950X à 1099,00 euros. Tous les tarifs sont donc plus ou moins 30 % plus élevés que les prix de lancement conseillés de la génération précédente Ryzen 5000. Cependant, il est bon de rappeler que ces derniers n’avaient de toute façon pas été respectés à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Si ces prix s’avèrent exacts, AMD a donc été contrainte d’augmenter ses tarifs chez nous à cause de la conjoncture actuelle. Pour rappel, au début du mois, c’est Apple qui été obligé de revoir les prix de ses nouveaux iPhone 14 à la hausse. En cause, la guerre en Ukraine, les difficultés d’approvisionnement, l’augmentation des coûts de transports, mais surtout la parité euro-dollar. Il va donc falloir s’habituer à ce que tous les produits américains voient leurs prix exploser chez nous au cours des prochains mois.

