AMD lance les Ryzen 7000, les meilleurs processeurs pour le gaming au monde

À l’occasion d’une conférence la nuit dernière, AMD a enfin lancé officiellement ses nouveaux processeurs pour PC de bureau Ryzen 7000. Ils promettent un bon significatif au niveau des performances par rapport à la génération précédente.

Près de deux ans après le lancement des Ryzen 5000, AMD vient de lever le voile sur sa nouvelle série de puces Ryzen 7000 « Raphael », basée sur la nouvelle architecture Zen 4 gravée en 5 nm par TSMC. On retrouve également une nouvelle plateforme AM5 avec les cartes mères X670 + X670E, qui inaugurent le support de la RAM DDR5 et des lignes PCIe 5.0 pour AMD.

Les quatre premiers CPU Ryzen 7000 haut de gamme seront disponibles le 27 septembre, tandis qu’il faudra attendre octobre pour les cartes mères B660. Il s’agit des Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X et Ryzen 9 7950X. AMD utilise donc la même stratégie que celle utilisée pour le lancement de la série 5000, c’est-à-dire que les processeurs bas de gamme destinés aux ordinateurs grand public et économiques suivront l'année prochaine. Pour ceux qui se demandent pourquoi les processeurs ont sauté le numéro 6, c’est parce que la série 6000 est réservée aux PC portables.

Quels sont les nouveaux processeurs Ryzen 7000 ?

AMD a dévoilé quatre nouveaux processeurs Ryzen 7000. Voici les différents modèles et leurs caractéristiques techniques.

Ryzen 9 7950X : 16 cœurs / 32 threads, avec une fréquence de base de 4,5 GHz, une horloge boost de 5,7 GHz, un TDP de 170 W et 80 Mo de cache total. $699

16 cœurs / 32 threads, avec une fréquence de base de 4,5 GHz, une horloge boost de 5,7 GHz, un TDP de 170 W et 80 Mo de cache total. $699 Ryzen 9 7900X : 12 cœurs / 24 threads, avec une fréquence de base de 4,7 GHz, une horloge boost de 5,6 GHz, un TDP de 170 W et 76 Mo de cache total. $459

12 cœurs / 24 threads, avec une fréquence de base de 4,7 GHz, une horloge boost de 5,6 GHz, un TDP de 170 W et 76 Mo de cache total. $459 Ryzen 7 7700X : 8 cœurs / 16 threads, avec une fréquence de base de 4,5 GHz, une horloge boost de 5,4 GHz, un TDP de 105 W et 40 Mo de cache total. $399

8 cœurs / 16 threads, avec une fréquence de base de 4,5 GHz, une horloge boost de 5,4 GHz, un TDP de 105 W et 40 Mo de cache total. $399 Ryzen 5 7600X : 6 cœurs / 12 threads, avec une fréquence de base de 4,7 GHz, une horloge boost de 5,3 GHz, un TDP de 105 W et 38 Mo de cache total. $299

Concernant les tarifs, ceux-ci n’ont donc pas bougé par rapport à la génération précédente. Les prix conseillés en France seraient légèrement plus élevés, on imagine que comme c’est souvent le cas ces derniers mois, les revendeurs appliqueront des tarifs plus élevés au lancement. Voici les tarifs que l’on peut attendre chez nous.

AMD Ryzen 5 7600X : 314.90 €

314.90 € AMD Ryzen 7 7700X : 459.90 €

459.90 € AMD Ryzen 9 7900X : 549.90 €

549.90 € AMD Ryzen 9 7950X : 849.90 €

Les Ryzen 7000 sont beaucoup plus rapides que les puces d’Intel

Selon AMD, sa toute nouvelle microarchitecture Zen 4 offre une augmentation de 13 % du nombre d'instructions par horloge (IPC) et une augmentation d'environ 30 % des vitesses d'horloge de base, qui augmentent d'environ 1 GHz sur toute la gamme. Grâce à ces gains de performances, la société affirme que le nouveau Ryzen 9 7950X, qui se trouve au sommet de la gamme, offre des performances de création de contenu supérieures à celles d'un Intel Core i9-12900K.

Le plus impressionnant, c’est qu'il le fait avec un rendement par watt supérieur de 47 %, ce qui se traduit par une bien meilleure efficacité énergétique. En outre, le Ryzen 7970X offre des performances sur un cœur 11% plus rapides et des performances sur plusieurs cœurs plus de 44 % plus rapides par rapport à son rival Intel Alder Lake de 12e génération.

AMD affirme également que les processeurs Ryzen 7000 sont environ 29 % plus rapides que les modèles Ryzen 5000 pour les tâches sur un cœur, et la hausse des performances atteint 49 % lorsque les 16 cœurs des puces Ryzen 9 sont utilisés.

AMD domine en gaming grâce aux puces Ryzen 7000

Par rapport au Ryzen 5950X, le 7950X offre en moyenne 15 % de performances supplémentaires dans les jeux populaires en 1080p, a révélé AMD. Nous avons droit à une augmentation de 32 % des performances sur DOTA 2, de 35 % sur Shadow of the Tome Raider, de 6 % sur Borderlands 3 et de 13 % sur CS:GO par rapport au Ryzen 9 5950X.

Pour bien faire comprendre au public que ses nouvelles puces étaient les meilleurs au monde en gaming, AMD a opposé son « pire » processeur, le nouveau Ryzen 5 7600X, au « meilleur » processeur Alder Lake 12e génération d'Intel, le Core i9-12900K. Dans F1 2022, le Ryzen 7600X a offert 11 % de plus de FPS que le Core i9-12900K. La puce d’AMD domine également de 2 % sur Middle-Earth Shadow of War et de 17 % sur Rainbow Six Siege. Néanmoins, la puce est à égalité avec celle d’Intel sur Cyberpunk 2077 et fait 3 % moins bien sur GTA V.