Le Ryzen 9 7950X bat déjà des records dans plusieurs benchmarks avec un simple watercooling

À quelques jours de son lancement, le Ryzen 9 7950X a déjà battu des records dans plusieurs benchmarks, et cela, sans refroidissement extrême à l’azote liquide. Un simple watercooling suffirait.

AMD a dévoilé à la fin du mois d’août de nouvelles puces Ryzen 7000 « Raphael » avec une nouvelle architecture Zen 4. Lors de sa conférence, AMD a promis des gains de performances assez massifs grâce à la nouvelle gravure en 5 nm, et effectivement, les puces sont bien aussi puissantes que l’annonçait l’entreprise.

Alors que les puces ne sont officiellement pas attendues sur le marché avant le 27 septembre prochain, les prix en euros ont été récemment dévoilés par un revendeur français, et on en sait désormais davantage à quoi s’attendre des performances de la puce la plus chère de toutes, le Ryzen 9 7950X.

Le Ryzen 9 7950X enterre Intel dans les benchmarks

Avant même le lancement, plusieurs sites ont déjà pu tester la puce, dont notamment HotHardware qui l’a fait passer par divers benchmarks. La puce a été overlockée à 5,5 GHz sur tous ses cœurs avec un simple watercooling Corsair AIO de 280 mm, et cela a apparemment suffi pour s’emparer des records du monde dans plusieurs tests.

En effet, sur Cinebench R23, la puce aurait obtenu pas moins de 40 498 points, très loin devant les puces Intel équivalentes. Sur Cinebench R20 et R15, la puce obtient 15,771 points et 6 900 points, respectivement. Enfin, sur le célèbre 7-Zip, le processeur Ryzen 9 7950X culmine à 228 992 MIPS, une performance encore jamais vue sur une puce de ce type.

Sur les réseaux sociaux, nous avons déjà pu voir différents utilisateurs avoir réussi à pousser la puce à 6,5 GHz sur tous les cœurs, et même à 7,2 GHz sur un cœur. On s’attend donc à ce que la puce réussisse bientôt à battre ses propres records dans d’autres tests. On rappelle qu’AMD fixe officiellement la limite à 5,85 GHz pour sa puce, ce qui est mieux que l’Intel Core i9-13900K. AMD travaille avec des overclockers extrêmes renommés pour pousser Zen 4 vers de nouveaux sommets avec LN2. En outre, attendez-vous à ce que le Ryzen 9 7950X bouleverse la scène de l'overclocking très bientôt.

Source : HotHardware