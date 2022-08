Ryzen 7 7700X : des performances en hausse de 30% pour la puce d’AMD selon un premier benchmark

Alors que les nouvelles puces Ryzen 7000 « Raphael » d’AMD n’ont toujours pas été officiellement lancées, un testeur en Chine a déjà eu l’occasion de procurer un des modèles, le Ryzen 7 7700X.

Sur le réseau social chinois Bilibili, le leaker Extreme Player a déjà pu prendre en main la nouvelle puce Ryzen 7700X d’AMD, basée sur l’architecture Zen 4. Le processeur est même passé par le benchmark Cinebench R20 avant son lancement officiel, ce qui nous permet d’avoir un bon aperçu du gain de performances par rapport à la génération précédente.

Comme le dévoile la vidéo en chinois, ce nouveau Ryzen 7 7700X fonctionne à une fréquence de base de 4,5 GHz, et est capable d’atteindre les 5,4 GHz en mode boost. Le processeur est doté de 8 cœurs et de 16 threads, comme le modèle Ryzen 7 5700X actuel. Le TDP est également assez bas, puisqu’il est fixé à 105 W (142 W PPT). Enfin, le CPU disposera d'un cache de 40 Mo qui se compose de 32 Mo L3 provenant du CCD singulier et de 8 Mo L2 provenant des 4 cœurs Zen.

Le Ryzen 7 7700X est plus puissant que les puces actuelles, mais pas assez pour dépasser Intel

Dans Cinebench R20, la puce Ryzen 7 7700X a obtenu 773 et 7701 points, respectivement, dans les tests sur un cœur et sur plusieurs coeurs. Dans le premier cas, cela représente 23 % de plus que le Ryzen 7 5800X actuel et 33 % de plus que dans le second cas. Ce résultat devrait apaiser les critiques qui s'inquiétaient des capacités des processeurs Raphael. AMD a officiellement promis un gain de performance de 15 % pour sur un cœur, provenant d'un mélange de fréquences plus élevées et d'un IPC accru (de 8-10%).

Malheureusement, le Ryzen 7 7700X n’est pas encore assez puissant pour espérer dépasser les puces d'Intel. En effet, le processeur le plus rapide demeure le Core i7-13700K de la série Raptor Lake qui arrivera le 28 septembre prochain. Ce dernier obtient un score de 814 points sur un cœur selon les benchmarks qui ont fuité. En multicœur, la puce d’Intel culmine à 12243 points, mais il faut rappeler qu’elle utilisera deux fois plus de cœurs que celle d’AMD (16 cœurs, 24 threads). On s’attend à ce que les puces Ryzen 9 et leurs 16 cœurs fassent beaucoup mieux qu’Intel, mais il faudra attendre la présentation officielle pour en savoir davantage.

Source : bilibili