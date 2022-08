Intel Raptor Lake : les prix de la 13ème génération de CPU ont fuité

Les prix des processeurs Intel Raptor Lake de 13ème génération, qui devraient être officialisés d'ici à quelques semaines, ont fuité. Une hausse de 15% des tarifs est attendue pour ces CPU, qui bénéficient de nouveaux cœurs de performances.

Les informations concernant les processeurs de 13ème génération d'Intel, nom de code Raptor Lake, se montrent de plus en précises. Nous apprenions récemment que la présentation officielle des CPU devrait intervenir à la fin du mois de septembre, pour une commercialisation à la mi-octobre. Une nouvelle fuite, provenant d'un revendeur de composants électroniques canadien, nous apporte des indications sur la tarification à laquelle on peut s'attendre pour cette nouvelle génération de processeurs.

Les tarifs sont indiqués en dollars canadiens, et l'on sait qu'il ne suffit pas d'effectuer une simple conversion pour obtenir les prix en euros qui seront pratiqués sur le marché français. Les taxes et plusieurs autres facteurs économiques et commerciaux sont également à prendre en compte, et les fabricants n'adoptent pas toujours les mêmes stratégies en la matière. Nous n'aurons donc pas ici les tarifs exacts pour les consommateurs européens, mais cela reste suffisant pour dégager des tendances.

Les Intel Raptor Lake plus chers que les Alder Lake ?

Voici donc les prix qui ont fuité :

Intel Core i9-13900K : 940.99 CAD

940.99 CAD Intel Core i9-13900KF : 900.99 CAD

900.99 CAD Intel Core i7-13700K : 662.99 CAD

662.99 CAD Intel Core i7-13700KF : 625.99 CAD

625.99 CAD Intel Core i5-13600K : 460.99 CAD

460.99 CAD Intel Core i5-13600KF : 423.99 CAD

Le processeur le plus coûteux enregistré par le revendeur est l'Intel Core i9-13900K, qui serait vendu au Canada pour l'équivalent de 729 euros. En moyenne, l'on peut constater que les prix des CPU Intel de 13ème génération sont supérieurs à plus de 15% à ceux des processeurs Intel de 12ème génération. Une augmentation qui ne fait pas vraiment office de surprise au regard des difficultés du marché, de l'inflation et des pénuries de composants. On pouvait seulement espérer qu'Intel maintienne ses prix pour rester compétitif face à AMD et tenter de reprendre des parts de marché à son concurrent, ce ne sera pas le cas.

Quelles spécifications techniques pour les processeurs Intel de 13ème génération ?

Les CPU Raptor Lake vont reprendre l'architecture hybride des Alder Lake, combinant des cœurs puissants dédiés à la performance et des cœurs moins énergivores pour prendre en charge les processus plus légers. Les E-Core des Raptor Lake bénéficient de quelques améliorations mineures par rapport à ceux des Alder Lake. La principale différence viendra des P-Core, qui vont passer de l'architecture Golden Cove de la 12ème génération à l'architecture Raptor Cove avec cette 13ème génération.

En tête de gondole, l'Intel Core i9-13900K sera chargé d'occuper le segment haut de gamme. Il comptera sur une configuration 24 cœurs (8 P-Core et 16 E-Core) et 32 threads, pour une fréquence d'horloge de 3.0 GHz, pouvant monter à 5,8 GHz en boost. C'est une belle progression par rapport à l'Intel Core i9-12900K, 16 cœurs et 24 threads, et une fréquence d'horloge maximale de 5,2 GHz.

L'Intel Core i7-13700K sera le plus rapide des représentants des Raptor Lake i7. On s'attend à la présence de 16 cœurs (8 P-Core et 16 E-Core) et 24 threads. Le processeur serait cadencé à 3,4 GHz, avec la possibilité de monter jusqu'à 5,3 GHz en mode turbo pour les meilleures performances. Son équivalent de 12ème génération se “contentait” de 12 cœurs et 20 threads avec une fréquence d'horloge ne pouvant excéder 5 GHz.

Pour un budget plus mesuré, l'Intel Core i5-13600K devrait délivrer des performances suffisantes pour la plupart des utilisateurs avec ses 14 cœurs (6 P-Core et 8 E-Core) et 20 threads. On retrouve tout de même une fréquence d'horloge intéressante de 3,5 GHz, ou de 5,1 GHz en boost. A titre de comparaison, l'Intel Core i5-12600K actuellement disponible embarque 10 cœurs et 16 threads et se trouve “limité” à 4,9 GHz avec le turbo activé.