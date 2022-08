Ryzen 7000 : AMD dévoile la date de lancement de ses nouveaux CPU

Les processeurs AMD Ryzen 7000 seront présentés fin août pour une sortie à la mi-septembre. Les cartes graphiques Radeon RX 7000 sont quant à elles toujours prévues avant la fin de l'année 2022.

Lisa Su, PDG d'AMD, a évoqué la date de sortie des prochains composants du fondeur lors d'un débrief relatif aux derniers résultats trimestriels de l'entreprise. Elle a fait savoir que les processeurs pour ordinateurs de bureau Ryzen 7000, nom de code Raphael, seront lancés dans le courant du troisième trimestre 2022, qui est déjà bien entamé.

L'arrivée des CPU de nouvelle génération est donc imminente. On connaît même les dates exactes de disponibilité des processeurs Ryzen 7000 : la présentation aura lieu le 29 août pour une sortie officielle le 15 septembre 2022. Notez qu'entre temps, le 13 septembre 2022 plus précisément, les premiers tests réalisés pourront être publiés.

Ryzen 7000 : Zen 4 et gravure 5 nm

Les premiers tests de la presse spécialisée sortiraient donc deux jours avant la commercialisation effective des CPU. Au lancement, quatre références sont attendues :

AMD Ryzen 9 7950X

AMD Ryzen 9 7900X

AMD Ryzen 7 7700X

AMD Ryzen 5 7600X

Tous sont basés sur la nouvelle architecture Zen 4 et une finesse de gravure de 5 nm. Grâce à cette nouvelle technologie, les processeurs devraient bénéficier d'un IPC supérieur jusqu'à 8%, ainsi que des performances 15% plus élevées en single-thread et 35% plus importantes en multi-thread qu'avec l'architecture Zen 3. On peut aussi s'attendre à une fréquence d'horloge atteignant jusqu'à 5,8 GHz (sur un ou des modèles ultérieurs cependant) et un TDP jusqu'à 170W.

À noter que les cartes mères AMD X670 devraient suivre les mêmes dates que les CPU Ryzen 7000, aussi bien pour leur annonce que leur sortie. En ce qui concerne les cartes graphiques, il va falloir se montrer plus patients. Les rouges évoquent un lancement des GPU Radeon RX 7000 “plus tard cette année”.

Ils pourraient être teasés lors de la conférence des processeurs Ryzen 7000, mais leur présentation en bonne et due forme aurait plutôt lieu en octobre ou en novembre. Les cartes graphiques haut de gamme devraient arriver plus tôt que les autres. Cette génération sera marquée par le passage à l'architecture RDNA 3.

