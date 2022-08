Rue du Commerce casse le prix d’un PC MSI GF63 Thin et le propose avec -200€ !

A l’approche de la rentrée, Rue du Commerce pense à vous et vous propose plusieurs PC à prix mini ! Parmi eux, on a trouvé une offre intéressante : le PC portable MSI GF63 Thin 11SC-630XFR avec une réduction de -200€ ! Découvrez tous les détails sur cette offre dans cet article.

Acheter le MSI chez Rue du Commerce

La rentrée scolaire est souvent synonyme de dépenses financières. Rue du Commerce le sait et a donc décidé de vous aider en vous proposant une multitude d’offres à prix cassé jusqu’au 4 septembre prochain.

En vous rendant dès maintenant sur le site de vente en ligne, vous pouvez ainsi profiter d’une offre qui a attiré notre attention : une réduction de -200€ sur le PC portable MSI GF63 Thin 11SC-630XFR.

Grâce à cette offre, vous pouvez vous procurer le PC portable pour seulement 699€ au lieu de 899,99€. Difficile de dire non face à une telle réduction…

Un processeur Intel Core de 11ème génération pour une puissance élevée

Avec le MSI GF63 Thin 11SC-630XFR, vous profitez de ce que MSI fait de mieux avec notamment un processeur Intel Core i7 de 11ème génération. Il permet des performances améliorées de 40% par rapport à la génération d’avant. Le PC portable est ainsi parfait pour travailler, mais aussi pour jouer en ligne.

Complètement adapté au gaming, il propose également des cartes graphiques GeForce GTX 1650, le tout accompagné de l’architecture NVIDIA Turing. Aussi, il assure un refroidissement efficace et silencieux avec +10% de refroidissement et -10% de bruit. Vous pouvez donc faire tourner tous vos jeux favoris sans craindre de surchauffe.

Et pour une expérience encore plus immersive, le PC MSI GF63 Thin propose un taux de rafraîchissement de 144Hz. Vous profitez ainsi d’un affichage très rapide et d’une fluidité totale. Pour encore plus d’immersion, MSI ne s’arrête pas là et vous propose la norme Hi-Res pour un son fidèle à la réalité et de qualité supérieure.

Parmi tous ses avantages, on trouve aussi :

Un clavier gaming à rétroéclairage rouge.

Un châssis fin et léger en aluminium brossé.

Une autonomie allant jusqu’à 7 heures.

Une fonction Crosshair pour mieux viser pendant le jeu.

Un écran Full HD (1920 x 1080)

Une dalle gaming de niveau IPS

Un taux de rafraîchissement de 144Hz

Pour en savoir plus sur le PC portable, rendez-vous vite chez Rue du Commerce.

En savoir plus sur le PC

Et ne ratez pas les autres promos du moment MSI !

Voir les offres

Cet article est une publication sponsorisée proposée par MSI.