RTX 3080 Ti : Nvidia va brider ses performances pour empêcher le minage d’Ethereum

Tout comme avec la RTX 3060, Nvidia compte également limiter les capacités de minage de la prochaine RTX 3080 Ti. L'objectif est de décourager les mineurs d'Ethereum de se jeter sur les stocks de cette carte graphique, dont la date de sortie reste pour l'instant fixée en avril 2021.

Alors que la RTX 3060 vient tout juste de faire son entrée sur le marché, les révélations du jour concernent la mystérieuse RTX 3080 Ti. On n'en sait encore très peu sur la prochaine carte graphique du constructeur, mais c'était sans compter les révélations du leaker réputé Kopite7Kimi.

En premier lieu, la RTX 3080 Ti embarquerait le même dispositif anti-minage de cryptomonnaies que celui instauré sur la RTX 3060. Pour rappel, Nvidia a choisi de passer à l'offensive contre les mineurs de cryptomonnaies, et notamment ceux spécialisés dans l'Ethereum. Avec un ETH qui a dépassé les 1300 dollars, les mineurs se jettent sur les dernières cartes graphiques de Nvidia et participent activement à la pénurie actuelle de RTX 3000.

Certains n'hésitent pas à acheter des dizaines de PC portables équipés de RTX 3060 pour bâtir des fermes de minage. Pour endiguer ce phénomène, Nvidia a limité le taux de hachage par deux de la RTX 3060. Ce mécanisme sera aussi présent sur la RTX 3080 Ti. Ensuite et contrairement à qu'une rumeur laissait entendre, la RTx 3080 Ti n'embarquera pas 20 Go de VRAM.

It will have 12G 19Gbps VRAM and an ETH mining nerf too. — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 4, 2021

D'après le leaker, la carte disposera plutôt de 12 Go de RAM GDDR6X à 19 Gbit/s. À titre comparatif, la RTX 3080 possède 10 Go de RAM GDDR6X, tandis que la surpuissante RTX 3090 en détient 24 Go. En d'autres termes, les déclarations de Kopite7Kimi semblent plausibles. Pour l'heure, le lancement de la RTX 3080 Ti est toujours fixé en avril 2021.

Néanmoins, cette date pourrait bien changer. Pour cause, Nvidia a déjà décalé trois fois la sortie de la RTX 3080 Ti, en passant de décembre 2020, puis de janvier 2021 avant d'être décalée à février 2021 puis avril. Reste plus qu'à croiser les doigts et espérer éviter un énième report. Pour rappel, la RTX 3060 vient de débarquer sur le marché. Problème, les prix affichés diffèrent du double au triple selon les revendeurs, et certains tarifs sont bien loin du prix conseillé par Nvidia. Alors que le constructeur propose sa carte à 340 €, son prix dépasse aisément les 500 € sur certains sites.

Source : VideoCardz