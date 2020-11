RTX 3080 Ti : une nouvelle fuite annonce 20 Go de VRAM pour un prix inférieur à la RTX 3090

La rumeur d'une prochaine RTX 3080 Ti suit son cours, alors qu'une nouvelle fuite révèle qu'elle proposerait 20 Go de mémoire GDDR6X. Les performances annoncées sont dans l'ensemble assez similaires aux RTX 3080 et 3090, mais il est fort probable que NVDIA décide de la vendre bien moins cher pour concurrencer AMD et sa Radeon RX 6800 XT.

Le leaker @kopite7kimi est de retour. Celui qui avait révélé sur Twitter que Nvidia travaille sur une RTX 3080 Ti pour contrer les nouvelles cartes d’AMD fait de nouveau des siennes en précisant les caractéristiques de la potentielle future carte graphique. (Très) bonne nouvelle : celle-ci serait équipée d'un GPU de 20 Go, soit deux fois plus que la présente 3080.

Les autres détails se rapprochent de ceux des RTX 3080 et 3090. Tout comme ses grandes sœurs, la 3080 Ti fonctionnerait avec une consommation d'énergie de 320 W et serait composé de 10 496 cœurs CUDA, ce qui lui promet de belles performances. Seule différence, en dehors de l'augmentation de la mémoire : elle ne proposera pas de support NVLink, qui permet de connecter deux cartes ensemble.

Une RTX 3080 20 Go pour contrer AMD

Cette rumeur ne sort pas de nulle part. Nvidia planchait déjà sur des cartes graphiques RTX 3080 20 Go et RTX 3070 16 Go, depuis annulées. Surtout, elle arrive dans un contexte où AMD a fait sensation avec l'annonce de sa Radeon RX 6800 XT. Avec des cartes hautes gammes plus chères et moins performantes, Nvidia doit trouver une réponse face à son premier concurrent.

D'autant que la firme traverse une période difficile : la pénurie de ses RTX 3080 continue, ce qui n'aide pas vraiment à lui faire une bonne publicité, tandis que les joueurs se plaignent de ses 10 Go de VRAM qu'ils jugent insuffisants. La carte n'est notamment pas assez puissante pour jouer à Godfall en mode ultra, qui nécessite 12 Go de VRAM, alors que les Big Navi d'AMD offrent 16 Go.

Pour faire face, la firme n'aura d'autre choix que de revoir à la baisse le prix de ses produits. La RTX 3080 Ti sera donc sûrement moins chère que la RTX 3090. Rappelons que AMD a pris Nvidia par surprise en proposant sa Radeon RX 6800 XT à 649 $.