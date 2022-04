RTX 3000, RX 6000 : les prix des cartes graphiques s’effondrent, bientôt un retour à la normale ?

Alors que le prix des cartes graphiques s’envole depuis maintenant des années à cause de la pandémie de COVID-19, mais surtout à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, il semblerait que les tarifs soient en train de baisser.

Selon un rapport de 3D Center, les prix des cartes graphiques Nvidia et AMD continuent de baisser en avril. Ce rapport, qui donne une des représentations les plus précises du marché des GPU, basée sur les données de prix des détaillants allemands et autrichiens révèle que les tarifs des GPU des séries RX 6000 d’AMD et GeForce RTX 30 de Nvidia ont presque atteint les prix de vente conseillés par les fabricants.

En effet, par rapport à il y a trois semaines, les prix des GPU AMD ont diminué de 13 % en moyenne, tandis que les GPU Nvidia ont baissé de -6 %. À la fin du mois de mars, les GPU de Nvidia et d’AMD étaient tous à environ 25 % au-dessus du prix de vente conseillé, mais les tarifs ont considérablement baissé. Les GPU de Nvidia sont maintenant à 19 % au-dessus du PDSF, et les GPU d'AMD sont seulement 12% au-dessus du PDSF, en moyenne.

Le prix des cartes graphiques pourrait bientôt atteindre celui conseillé par les fabricants

Habituellement, tous les tarifs au-dessus du PDSF ne sont en rien une bonne nouvelle, mais il semble que cela fait une éternité que les cartes graphiques n'ont pas été aussi proches de leur prix de détail recommandé. Le mois dernier, nous avions également pu voir que les prix des cartes graphiques étaient en chute libre sur eBay, puisqu’ils avaient diminué de 25 % en seulement 3 mois, alors qu’ils avaient atteint des sommets l’année dernière.

En plus des prix en baisse, il semble également que l’offre de GPU soit abondante. Après des pénuries à l’échelle mondiale l’année dernière, le marché reprend donc peu à peu des couleurs, ce qui devrait ravir les joueurs qui n’ont pour la plupart pas pu commander de carte graphique pour leurs machines ces dernières années. Il est bon de rappeler que cette forte chute des tarifs est constatée chez des détaillants allemands, il se pourrait donc que les prix en France soient pour l’instant légèrement plus élevés.

Source : 3DCenter