Intel ARC Alchemist : 6 Go de VRAM à moins de 180 euros, l’entrée de gamme se dévoile

De nouvelles informations à propos de l’ARC Alchemist d’Intel ont fait surface. Le Youtubeur Moore’s Law Is Dead révèle ainsi que la carte graphique proposera, dans sa variante la moins chère, jusqu’à 6 Go de VRAM et 1024 unités de calcul. Les prix, eux, débuteront en dessous de 200 dollars (180 euros).

Cet été, Intel a dévoilé ARC, sa nouvelle carte graphique destinée au gaming. Au delà de développer son offre de GPU, la firme affiche clairement sa volonté de concurrencer les grands noms de l’industrie, à savoir NVIDIA et AMD. Avec une date de sortie prévue pour début 2022, plusieurs informations, notamment au sujet de son design et de sa fiche technique, ont déjà fuité. Aujourd’hui, le Youtubeur Moore’s Law Is Dead, visiblement très informé sur la carte graphique, revient avec une nouvelle salve de détails croustillants.

Après avoir révélé les caractéristiques du modèle le plus performant, ce dernier dévoile désormais les spécificités des variantes entrée de gamme. Il semblerait que celles-ci s’annoncent plus puissantes que prévu, avec 128 SKU renfermant 1024 unités de calcul, une interface bus de 96 bits et jusqu’à 6 Go de VRAM GDDR6 avec une fréquence de 16 Gb/s, le tout sur un Gpu gravé en 6 nm. Notons qu’il s’agit de la configuration desktop. La version laptop aura droit une interface bus de 64 bits avec 4 ou 8 Go de VRAM à 14 Gb/s.

L’Intel ARC Alchemist 128EU serait aussi puissante qu’une Geforce GTX 1650

On retrouve également une autre variante entrée de gamme, cette fois composée de 96 SKU avec 768 unités de calculs, disposées sur une interface bus de 64 bits. Ce modèle proposerait 4 Go de VRAM GDDR6, mais Moore’s Law Is Dead estime qu’il est encore trop tôt pour écarter la possibilité de 3 Go de VRAM. Notons que toutes deux auront une puissance de 75 W.

Grâce à tous ces composants, on peut prévoir que les modèles les moins chers d’ARC Alchemist offriront des performances équivalentes à celles des Geforce GTX 1650 et GTX 1650 Super. À ceci près que la carte graphique d’Intel sera compatible avec le ray tracing. Un argument de vente non négligeable, quand on sait que le prix d’entrée devrait se situer en dessous des 200 dollars (environ 180 euros).