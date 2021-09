RTX 3000, RX 6000 : le prix des cartes graphiques remonte, il ne fallait pas rater le coche

Après une brève et légère chute, le prix des cartes graphiques est de nouveau revu à la hausse. En moyenne, elles s’affichent 74 % plus chères que le prix conseillé pour Nvidia, et 70 % au-dessus pour AMD. La pénurie de composants qui peine à se résoudre ainsi qu’une recrudescence des cas de Covid-19 en Chine pourraient expliquer ce phénomène.

On espère que vous avez profité de la récente baisse des prix des cartes graphiques, parce que c’est déjà la fin. C’est Nvidia qui a ouvert le bal, avec un tarif 44 % plus élevé que le prix conseillé pour les RTX 3000. Puis, après une période tumultueuse, les cartes AMD ont à leur tour proposer un petit mais bienvenu rabais, avec une chute de presque 200 € pour les modèles les plus chers. Mais le répit aura été de courte durée. Selon de nouveaux chiffres fournis par 3D Center, la tendance est de nouveau à la hausse.

En se basant sur les prix de la même boutique allemande que les précédents rapports, les prix recommencent doucement, mais sûrement à monter. Cela vaut aussi bien pour les RTX 3000 de Nvidia que les RX 6000 d’AMD. Malgré la forte et constante baisse observée au cours des mois de juin et juillet, août, puis la rentrée, ont eu raison des efforts des revendeurs. On note ainsi une augmentation de 21 % depuis le 4 juillet, jour où les cartes graphiques ont été les plus abordables depuis février 2021.

Le prix des cartes graphiques ne parvient pas à baisser de manière durable

Ainsi, le prix des cartes Nvidia et AMD s’affichent désormais respectivement 74 % et 70 % plus cher que le prix conseillé par leur constructeur. De là à expliquer le phénomène, c’est une autre histoire. Comme toujours depuis l’année dernière, on peut rejeter la faute sur la pénurie de composants, dont plusieurs experts estiment qu’elle pourrait bien durer jusqu’à fin 2022. Notons que cette dernière a commencé à s’attaquer aux puces de mémoire GDDR6, au cœur de la fabrication des GPU.

Sur le même sujet : GeForce RTX 3070, Radeon RX 6800 – la spéculation a fait exploser les prix comme jamais

On peut également citer la récente situation sanitaire en Chine, qui voit ses cas de Covid-19 grimper de nouveau depuis quelques semaines. La production s’en retrouve inévitablement impactée, tout en jetant un froid sur les marchés mondiaux. Alors que les joueurs pensaient enfin voir le bout du tunnel, il semblerait que cette situation est encore là pour durer. Pour rappel, le prix des Geforce RTX 3000 et Radeon RX 6000 a été multiplié par trois depuis le début de l’année 2021.