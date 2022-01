MSI annonce l’arrivée de la GeForce RTX 3050 dans trois de ses gammes

La GeForce RTX 3050 sera également disponible chez MSI. Le revendeur a annoncé la commercialisation de trois déclinaisons : GAMING Series, VENTUS 2X Series et MSI AERO ITX Series. On ne connaît pas encore les prix français mais ils devraient tourner autour des 250 €.

Hier, Nvidia a levé officiellement le voile sur la GeForce RTX 3050, sa carte graphique la plus abordable à ce jour dans la gamme des RTX 3000. Ce qui ne veut pas pour autant dire que les joueurs devront faire l’impasse sur les performances. En effet, malgré son petit prix, le GPU en a sous le capot. Ce dernier propose notamment le ray tracing, devenu quasiment essentiel aujourd’hui, tout en se maintenant à plus de 60 FPS sur des jeux récents — et jusqu’à 120 FPS sur Doom Eternal.

Si Nvidia dispose de sa propre boutique, on attendait encore que les revendeurs dévoilent leurs déclinaisons. C’est finalement MSI qui ouvre le bal avec trois modèles différents disponibles en France. Chacune aura ses propres spécificités, mais la firme commence par rappeler que toutes les versions seront équipées de RT cores, pour le ray tracing donc, ainsi que de Tensor cores pour le DLSS.

MSI dévoile trois déclinaisons pour la RTX 3050

Le premier modèle rejoint donc la gamme GAMING Series. Tout comme la génération précédente, la RTX 3050 sera équipée du système de refroidissement TWIN FROZR 8, soit deux ventilateurs TORX 4.0 dont les pales sont reliées sur leurs parties supérieures. Le tout forme un anneau au design bien réfléchi, mettant notamment en avant les LEDs Mystic Light RGB réglables depuis le MSI Dragon Center.

On retrouvera également la RTX 3050 dans la gamme VENTUS 2X Series, cette fois équipée des TORX FAN 3.0, de nouveau en double ventilateur. Enfin, la version la plus compacte sera celle de la gamme MSI AERO ITX Series, qui ne comprend qu’un ventilateur unique. Pour compenser, MSI ajoute un dissipateur de chaleur afin d’optimiser ses performances dans les boîtiers les moins encombrants.

Tout comme Nvidia lors de la présentation, MSI n’a pas précisé les prix français de ses cartes graphiques. Gageons toutefois que ceux-ci ne dépasseront pas les 300 €, le constructeur ayant fixé le prix conseillé à 250 dollars. Avec l’arrivée prochaine des ARC Alchemist à moins de 180 euros, couplé à la situation pour le moins difficile du marché, Nvidia a tout intérêt à ne pas trop augmenter les tarifs.