AMD Radeon RX 6500 XT : le prix de 300 € est confirmé malheureusement

Alors qu'AMD a annoncé un MRSP, un prix de détail suggéré par le fabricant, de 199 dollars, il semble bien que les revendeurs partenaires ne soient pas prêts à s'aligner sur ce tarif. D'après nos confrères du site Videocardz, la prochaine carte graphique d'entrée de gamme du constructeur, sera proposée à 299 € en Europe dès le 19 janvier 2022.

Comme vous le savez peut-être, AMD a confirmé l'arrivée d'un nouveau modèle dans sa gamme RX Radeon 6000. Tout comme Nvidia compte proposer une alternative entrée de gamme avec la RTX 3050, l'équipe rouge va lancer prochaine l'AMD Radeon RX 6500 XT.

Du peu que nous savons, le GPU en question sera dotée de 4 Go de VRAM GDDR6 14 Gbps interfacés en 64-Bit, de 1024 coeurs, de 16 accélérateurs ray et d'une bande-passante mémoire de 112 Go/s. De quoi subvenir tout juste à du Full HD en 60 FPS, et encore. Notez qu'il ne s'agira pas de la carte graphique la plus modeste de la gamme, puisqu'AMD compte lancer en mars prochain la RX 6400, qui proposera des performances moindres.

Les revendeurs ignorent le MRSP d'AMD pour la RX 6500 XT

Lors de l'annonce officielle du GPU, AMD a précisé son MRSP, le prix de détail suggéré par le fabricant : 199 dollars. Une bonne nouvelle de prime abord pour tous les joueurs qui cherchent à changer de carte graphique sans y laisser leurs économies. Seulement, la réalité sera tout autre comme l'affirment nos confrères du site spécialisé Videocardz.

En effet, les constructeurs ne semblent pas prêts à s'aligner sur le tarif conseillé d'AMD, loin de là. Si un prix de 379 € a été évoqué précédemment, le GPU sera finalement proposé à 299 € TTC. En effet, la RX 6500 XT est apparue en précommande chez plusieurs revendeurs allemands à cette somme. Concernant la date de sortie, les revendeurs Outre-Rhin annoncent la date du 19 janvier 2022. Précisons que ce prix de 300 € concerne seulement le modèle DUAL, la version TUF Gaming étant quant à elle affichée à 334 €.

En d'autres termes, nous sommes déjà à une augmentation du prix de l'ordre de 50% par rapport au MRSP donné par AMD. Pour rappel, AMD a dévoilé lors du CES 2022 ses nouveaux processeurs pour PC portables Ryzen 6000 Mobile. Exploitant l'architecture Zen3+ optimisée, cette nouvelle série de SoC est la première à être gravée en 6 nm.

